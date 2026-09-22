قد تتفاجأين بعد انتهاء دورة الغسيل بأن الملابس لا تتمتع بالرائحة النظيفة المتوقعة، رغم استخدام مسحوق الغسيل والالتزام بالكمية المعتادة، وقد تكون المشكلة في هذه الحالة ليست في نوع المسحوق، وإنما في بعض الأجزاء داخل الغسالة أو طريقة استخدامها.

ريحة الغسيل مش حلوة رغم المسحوق؟ 7 أسباب داخل الغسالة

وتتراكم بقايا المنظفات والأوساخ والرطوبة داخل الغسالة مع مرور الوقت، ما قد يؤدي إلى ظهور روائح غير مرغوبة وانتقالها إلى الملابس، بحسب ما نشره موقع هيلثي.

1. ترك باب الغسالة مغلقًا بعد الغسيل

من أكثر الأخطاء التي تساعد على ظهور الرائحة الكريهة ترك باب الغسالة مغلقًا فور انتهاء دورة الغسيل.

وتبقى الرطوبة داخل الحلة، ومع عدم وجود تهوية جيدة تصبح البيئة مناسبة لتراكم الروائح.

لذلك يفضل ترك باب الغسالة مفتوحًا بعد انتهاء الدورة لفترة حتى تجف الحلة من الداخل، مع اتباع تعليمات الشركة المصنعة.

2. اتساخ درج مسحوق الغسيل

قد تتراكم بقايا المسحوق ومنعم الملابس داخل درج الغسالة، خاصة إذا كان لا يتم تنظيفه بصورة دورية.

ومع مرور الوقت يمكن أن تتحول هذه البقايا إلى طبقة متراكمة تحمل رائحة غير مرغوبة.

لذلك يجب إخراج درج المسحوق وتنظيفه جيدًا وتجفيفه قبل إعادته إلى مكانه.

3. اتساخ جلدة باب الغسالة

في الغسالات ذات الباب الأمامي، يمكن أن تتجمع بقايا الملابس والشعر والأوساخ والرطوبة داخل جلدة الباب المطاطية.

ويجب فحص هذه المنطقة وتنظيفها بانتظام، مع تجفيفها بعد انتهاء الغسيل، لأنها من الأماكن التي قد تحتفظ بالرطوبة وبقايا الأوساخ.

4. انسداد فلتر الغسالة

يعمل الفلتر على حجز بعض الأوساخ والأجسام الصغيرة التي قد توجد بين الملابس، وقد يؤدي إهمال تنظيفه إلى تراكم الرواسب وظهور روائح غير مرغوبة.

ويجب تنظيف الفلتر وفق تعليمات الشركة المصنعة، مع فصل الغسالة عن الكهرباء قبل إجراء أي عملية تنظيف أو صيانة.

5. استخدام كمية مسحوق أكبر من اللازم

قد تعتقد بعض ربات البيوت أن زيادة كمية المسحوق تعني ملابس أكثر نظافة ورائحة أفضل، لكن الإفراط في المنظف قد يؤدي إلى تراكم بقاياه داخل الغسالة والملابس.

كما أن بعض الغسالات الحديثة تحتاج إلى كميات محددة من المنظف حسب حجم الحمولة ودرجة اتساخ الملابس ونوع المنظف.

لذلك يجب الالتزام بالجرعة المكتوبة على عبوة المنظف وتعليمات الغسالة.

6. وضع ملابس كثيرة داخل الحلة

تحميل الغسالة بأكثر من سعتها قد يمنع الملابس من الحركة بحرية داخل الحلة، وبالتالي قد لا يصل الماء والمنظف إلى جميع القطع بالشكل المطلوب.

كما أن الحمولة الزائدة قد تجعل عملية الشطف أقل كفاءة، وهو ما قد يترك بقايا المنظف أو الروائح على الملابس.

لذلك يجب الالتزام بسعة الغسالة وعدم حشو الحلة بالملابس.

7. ترك الغسيل داخل الغسالة بعد انتهاء الدورة

حتى لو كانت الغسالة نظيفة، فإن ترك الملابس المبللة داخل الحلة لفترة طويلة بعد انتهاء البرنامج يمكن أن يؤدي إلى ظهور رائحة غير مرغوبة.

والأفضل إخراج الملابس في أقرب وقت ممكن بعد انتهاء الدورة، ثم نشرها وتجفيفها جيدًا.

كيف تتخلصين من رائحة الغسالة؟

ابدئي بتنظيف درج المسحوق وجلدة الباب والفلتر وفق تعليمات الشركة المصنعة، واتركي باب الغسالة مفتوحًا بعد الاستخدام حتى تجف الرطوبة.

كما يمكن تشغيل دورة تنظيف مخصصة للغسالة إذا كان جهازك يحتوي عليها، أو اتباع تعليمات الشركة بشأن تنظيف الحلة والبرامج المناسبة لذلك.

ولا ينصح بخلط مواد التنظيف المختلفة، خصوصًا المنتجات التي قد تتفاعل مع بعضها وتنتج أبخرة خطرة.

هل المسحوق هو السبب دائمًا؟

ليس بالضرورة. فإذا كانت الغسالة تحتوي على بقايا منظفات أو رطوبة متراكمة أو تحتاج إلى تنظيف الفلتر وجلدة الباب، فقد تستمر الرائحة حتى مع تغيير مسحوق الغسيل.

لذلك فإن تنظيف الغسالة وتهويتها واستخدام الكمية المناسبة من المنظف جزء أساسي من الحفاظ على رائحة الملابس وانتعاشها.