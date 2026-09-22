ترامب يدعو قادة العالم إلى فرض عزلة اقتصادية كاملة على إيران

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لن يسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، كما دعا قادة العالم إلى فرض عزلة اقتصادية كاملة على طهران حتى تتوقف عما تقوم به من ممارسات من بينها مهاجمة السفن التجارية.
وقال ترامب - في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم - إنه في الوقت الذي اكتفى فيه الآخرون بالكلام، تحرك هو وبينما تحدث الآخرون عن السلام، تمكن هو من تحقيق وبينما تجاهل الآخرون التهديدات واجهها هو.
وأضاف أنه فور توليه منصبه، بادر بالدخول في مفاوضات مع إيران وعرض عليها تعاونا اقتصاديا كاملا مقابل إنهاء برنامجها النووي ووقف دعمها للإرهاب إلإ أنها رفضت بشكل قاطع وكان ذلك خطأً فادحا.
وأشار إلى أن الجيش الأمريكي دمر البرنامج النووي الإيراني في إطار عملية "مطرقة منتصف الليل" مشيرا إلى أن واشنطن حثت طهران مجددا على إبرام اتفاق ولكنها رفضت مرة أخرى.
ونفى ترامب إالمزاعم التي تفيد بأن الولايات المتحدة تعاني من نقص في الذخائر وقال إنها "غير صحيحة" مؤكدا لقادة العالم أن واشنطن لديها من الذخائر أكثر بكثير ما يمكنها حتى التفكير في استخدامه.