الجمارك: بيع بضائع وسيارات بـ9.182 مليون جنيه في مزاد علني

أعلنت مصلحة الجمارك المصرية برئاسة أحمد أموي؛ عن تحصيل9.182 مليون جنيه من مبيعات 15 لوط بضائع وسيارات .

قال تقرير صادر عن مصلحة الجمارك المصرية، إن تلك المبالغ تم تحصيلها نتيجة تنظيم مزاد علني لصالح جمارك الإسكندرية والدخلية.

أوضحت مصلحة الجمارك إن إدارة المهمل والبيوع الجمركية بجمارك الإسكندرية و الدخلية بالتعاون مع الهيئة العامة للخدمات الحكومية؛ قد اطلقت مزادًا بمنطقة عين الصيرة؛ لبيع 112 لوطًا من السيارات والبضائع.

قال التقرير إن تم بيع لوطًا واحدًأ من السيارات بمبلغ 605 ألف جنيه و14 لوطًا من البضائع بقيمة 8.6 مليون جنيه.

وأوضح التقرير أنه تم رفض بيع 96 لوطًا وشطب لوطًا واحدًا.

تأتي تلك الإجراءات وفقًا للتكليف الرئاسي بالتخلص من البضائع الراكدة والمهملة بكل الموانئ المصرية، من خلال المتابعة اليومية لموقف حاويات و"رواكد المهمل" بالمخازن والساحات والمستودعات الجمركية؛ بما يسهم في تحويل الموانئ إلى بوابات للعبور فقط، وليست أماكن لتخزين السلع والبضائع.