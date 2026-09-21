وزير المالية يعلن اجتياز العاملين بالضرائب والجمارك برنامج الأكاديمية الوطنية للتدريب

أجرى أحمد كجوك وزير المالية، حوارًا مفتوحًا مع العاملين المتميزين بمصلحتى «الضرائب» و«الجمارك» الذين اجتازوا البرنامج التأهيلي بالأكاديمية الوطنية للتدريب، قائلاً: «سعيد جدًا بما سمعته من أفكار تعكس رغبة جادة في تحسين الخدمات الضريبية والجمركية».

أضاف الوزير: «شغلنا الشاغل إزاي نسهِّل على الممولين والمواطنين.. ونغير الواقع الضريبي للأفضل»، موضحًا أننا جاهزون لتنفيذ أي مقترحات تدفع مسار تحفيز الامتثال الطوعي وتجذب ممولين جدد.

أكد الوزير أن بناء «شراكة الثقة» مع المجتمع الضريبي تتصدر أولويات السياسات المالية، لافتًا إلى أن نتائج تطبيق حزم التسهيلات الضريبية تشجعنا على مواصلة التحول إلى ثقافة «خدمة العملاء».



أوضح أن الإيرادات الضريبية تزايدت خلال عامين دون فرض أي أعباء إضافية مع تخفيف الأعباء والالتزامات عن شركائنا.