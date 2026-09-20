تحسين مستوى الخدمات ودفع معدلات الإنجاز بالمشروعات.. أبرز الملفات في اجتماع محافظ المنيا ونائب وزير المالية

التقى اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم الأحد، الدكتور ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والوفد المرافق له من قيادات وزارة المالية وشركة e Finance، بحضور الدكتور محمد جبر، نائب المحافظ، واللواء الدكتور محمد أنيس، السكرتير العام للمحافظة، وذلك لمتابعة عدد من الملفات والاحتياجات المرتبطة بالقطاعات الخدمية والتنموية، وبحث سبل دعم خطط العمل ودفع معدلات الإنجاز بالمحافظة.

وضم وفد وزارة المالية كلًا من علي السيسي، مساعد وزير المالية، والدكتور أحمد هريدي، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، ووليد عبد الله، رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة، وأحمد فؤاد، رئيس قطاع موازنات الأمن والعدالة، ومحمد فؤاد، مدير المديرية المالية بالمنيا، وسارة عيد، مستشار وزير المالية للموازنة التشاركية، فيما ضم وفد شركة e Finance الدكتور مصطفى عوض، رئيس قطاع جودة الخدمات، والمهندس وائل عبد الرحمن، نائب رئيس قطاع المشروعات، والمهندس مصطفى نجيب، مدير أول المدفوعات الإلكترونية، والدكتور محمد عبد المقصود، مستشار أول الرئيس التنفيذي.

وتناول اللقاء عددًا من الملفات التنفيذية المرتبطة بالقطاعات المختلفة، بحضور اللواء أحمد جميل، المشرف العام على المشروعات بالمحافظة، وعدد من وكلاء وزارات الصحة، والتربية والتعليم، والشباب والرياضة، إلى جانب مديري هيئة الأبنية التعليمية، والتنمية الحضرية، والمواقف، وجهاز المنطقة الصناعية، والتفتيش الهندسي، ومجمع الذكاء المكاني، وجهاز أملاك الدولة.

واستعرض اللقاء الموقف التنفيذي للملفات ذات الأولوية، ومناقشة سبل دعمها بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ودفع معدلات الإنجاز بالمشروعات.

جهود التنمية

وأكد اللواء عماد كدواني أهمية استمرار التنسيق والتكامل بين المحافظة ووزارة المالية، بما يضمن سرعة التعامل مع الاحتياجات التنفيذية للقطاعات المختلفة، ودعم المشروعات والخدمات ذات الأولوية، مع تحقيق أفضل استفادة من الموارد المتاحة وتوجيهها نحو الملفات التي تمس احتياجات المواطنين وتدعم جهود التنمية بمراكز ومدن المحافظة.

وعقب اللقاء، عقد الدكتور محمد جبر، نائب المحافظ، والدكتور ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، بحضور اللواء الدكتور محمد أنيس، السكرتير العام للمحافظة، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن، ووكلاء الوزارات والهيئات والجهات المعنية، لمتابعة عدد من الملفات التنفيذية، واستعراض الموقف الحالي لكل قطاع، ومناقشة آليات التعامل مع الاحتياجات والمعوقات ودعم معدلات الإنجاز خلال الفترة المقبلة.

