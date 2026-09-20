برنامج المواطنة يفتح نوافذ الإبداع أمام أهالي العور وشم القبلية بالمنيا غدًا

تستقبل قريتا العور بمركز سمالوط وشم القبلية بمركز مغاغة، غدًا الاثنين، فعاليات جديدة من برنامج «المواطنة»، الذي يقدم لأبناء القرى باقة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية، على مدار يومي 21 و22 سبتمبر الجاري، تحت رعاية اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، وبمشاركة الأطفال والشباب والأهالي.

ويحمل البرنامج شعار «ثقافة وفن لكل مواطن» من خلال أنشطة تستهدف تعزيز الوعي الثقافي والمجتمعي، وتشجيع المواهب على الظهور والتطور، وإتاحة فرص حقيقية أمام أبناء القرى لممارسة الفنون والتعبير عن أفكارهم وإبداعاتهم داخل مجتمعاتهم المحلية.

وتشهد الفعاليات تنظيم ورش للأشغال اليدوية والفنون المتنوعة، ومعرض للكتاب، وعروض للمسرح الشعبي، ولقاءات توعوية، إلى جانب ورش للحكي بالعرائس واستكمال عدد من الورش الفنية واليدوية، بما يجمع بين المعرفة والتعلم والترفيه واكتشاف المواهب.

وقال اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، إن البرنامج يمثل أحد المسارات التي تعمل من خلالها المحافظة على توسيع نطاق الاستفادة من الأنشطة الثقافية والفنية، والوصول بها إلى القرى والمناطق المختلفة، مؤكدًا أن خطة البرنامج تستهدف تنظيم فعاليات في 60 قرية بمراكز المحافظة، بما يتيح للأطفال والشباب والأهالي فرصًا أوسع للمشاركة والإبداع واكتشاف المواهب.

وتدعو محافظة المنيا أهالي قريتي العور وشم القبلية إلى المشاركة في فعاليات البرنامج، والاستفادة من الورش والعروض والأنشطة المتنوعة، التي تفتح مساحات جديدة للتعلم والتعبير وتنمية القدرات، وتعزز حضور الثقافة والفنون في الحياة اليومية لأبناء القرى.

