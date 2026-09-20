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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ المنيا: قافلة طبية مجانية بقرية بني على في بني مزار .. غدا

قافلة طبية في بني علي
قافلة طبية في بني علي
ايمن رياض

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، انطلاق قافلة طبية مجانية بقرية بني على التابعة لمركز بنى مزار، يومي 21 و22 سبتمبر الجاري، ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وذلك في إطار جهود الدولة لتوفير الرعاية الصحية للمواطنين بالقرى والمناطق الأكثر احتياجًا، وتيسير حصولهم على الخدمات الطبية والعلاجية بالمجان.

وأوضح المحافظ أن القافلة تقدم خدمات الكشف الطبي والعلاج المجاني في عدد من التخصصات، إلى جانب إجراء الفحوصات والتحاليل الطبية والأشعة اللازمة، وصرف الأدوية بالمجان، مع تحويل الحالات التي تستدعي فحوصات أو تدخلات متقدمة إلى المستشفيات المختصة لاستكمال العلاج، بما يضمن حصول المواطنين على الرعاية الصحية اللازمة.

وأكد اللواء كدواني استمرار تنفيذ القوافل الطبية بمختلف مراكز وقرى المحافظة، بالتنسيق مع مديرية الصحة والجهات المعنية، بما يسهم في توسيع نطاق الخدمات الصحية والوصول بها إلى المواطنين في القرى والمناطق الأولى بالرعاية وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.

وجدد المحافظ دعوته للمواطنين إلى سرعة التسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل من خلال أقرب وحدة أو مركز لطب الأسرة، للاستفادة من حزمة الخدمات الصحية والعلاجية التي توفرها المنظومة، باعتبار التسجيل البوابة الأساسية للحصول على خدمات الرعاية الصحية المتكاملة، ضمن جهود الدولة لتحقيق التغطية الصحية الشاملة والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة لأبناء محافظة المنيا.

المنيا محافظ المنيا قافلة بني مزار

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