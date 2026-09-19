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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ المنيا: التوسع في المساحات الخضراء بزراعة 42 ألف شجرة

اللواء عماد كدواني محافظ المنيا
اللواء عماد كدواني محافظ المنيا
ايمن رياض

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، استمرار جهود المحافظة للتوسع في المساحات الخضراء بمختلف المراكز والمدن، بالتزامن مع بدء تنفيذ المرحلة الخامسة من المبادرة الرئاسية لزراعة «100 مليون شجرة»، والتي تستهدف زراعة 42 ألفًا و6 أشجار بمختلف مراكز ومدن المحافظة التسعة، بما يسهم في تحسين جودة البيئة وصحة المواطنين، والارتقاء بالمظهر الحضاري للمحافظة.

وأوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية انتهت من المعاينات الميدانية للمواقع المقترحة، للتأكد من جاهزيتها وصلاحيتها الفنية لأعمال التشجير، والتي تشمل مداخل ومخارج المدن، والطرق والمحاور الرئيسية والفرعية، إلى جانب دعم الحدائق والمتنزهات وزيادة المساحات الخضراء داخل المدن، مع مراعاة طبيعة التربة وتوافر مصادر الري، والتأكد من عدم وجود تعارض مع خطوط وشبكات المرافق والخدمات، بما يضمن تنفيذ الأعمال بكفاءة واستدامة.

وأشار تقرير لجنة المعاينة، برئاسة اللواء الدكتور محمد أنيس، السكرتير العام للمحافظة، إلى توزيع المستهدف بواقع 6 آلاف شجرة بمركز العدوة، و5 آلاف بمغاغة، و3 آلاف و666 ببني مزار، و4 آلاف بمطاي، و7 آلاف و600 بسمالوط، و2540 بالمنيا، و4500 بأبوقرقاص، و7 آلاف بملوي، و1700 بديرمواس. وتم اختيار أنواع الأشجار وفقًا للظروف البيئية وطبيعة كل موقع، بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية، بما يتناسب مع معدلات النمو واحتياجات كل منطقة، ويعزز استدامة أعمال التشجير.

من جانبه، أوضح أحمد محمد إبراهيم، مدير إدارة تخطيط وتجميل المدن بالمحافظة، أن أعمال توريد الأشجار ستتم على مراحل، حيث يجري خلال الفترة الحالية توريد نحو 9605 أشجار متنوعة، يتراوح ارتفاعها بين متر ونصف ومترين، إلى جانب الاستفادة من الشتلات المتنوعة التي تنتجها مشاتل المحافظة والوحدات المحلية بصورة دورية. وأكد أن تحديد مواقع الزراعة واختيار الأنواع المستهدفة تم وفق أسس فنية تراعي توافر مصادر الري وإمكانية تنفيذ أعمال الرعاية والصيانة، بما يسهم في زيادة المساحات الخضراء، وتحسين البيئة، ودعم المظهر الجمالي والحضاري بمختلف مراكز ومدن المحافظة.
 

المنيا محافظ المنيا تجميل المدن

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