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بدءًا من اليوم.. ترامب يقرر منع أكبر 3 صحف وقنوات تلفزيونية من دخول البيت الأبيض
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بدءًا من اليوم.. ترامب يقرر منع أكبر 3 صحف وقنوات تلفزيونية من دخول البيت الأبيض

ترامب
ترامب
محمد على

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيمنع ثلاث وسائل إعلام رئيسية هي: CNN وMS NOW وPolitico من دخول البيت الأبيض، في أحدث تهديداته للصحافة المستقلة.

وقال محللون إنه من شبه المؤكد أن هذه الخطوة ستواجه تحديات قانونية، حيث قال خبراء حرية التعبير إنها تتعارض مع حماية التعديل الأول للدستور الأمريكي لحرية التعبير وحرية الصحافة.

اتهم ترامب وسائل الإعلام بنشر "أخبار كاذبة" في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، وقال إنه "لا ينبغي لها أن تنشر أو تنشر باستمرار قصصاً مختلقة وأكاذيب عندما تغطي أخبار رئيس الولايات المتحدة". 

وأضاف ترامب: "وستتبعها وسائل إعلام أخرى تنشر أخباراً كاذبة".

 وأفادت شبكة فوكس نيوز، نقلاً عن مسئول كبير في البيت الأبيض لم تسمه، أن البيت الأبيض أبلغهم بمنعهم من دخول أراضي البيت الأبيض اعتباراً من اليوم، السبت.

وقال ترامب إنه لم يكن هناك حادث محدد دفع إلى فرض الحظر، وقال للصحفيين في المكتب البيضاوي: "إنها في الحقيقة مجرد أمور متراكمة على مدى السنوات القليلة الماضية".

وأضاف ترامب: "لست مضطراً للسماح لهم بالدخول إلى بيتي، إلى بيت الشعب".

عندما سُئل ترامب عما يعنيه بعبارة "على الآخرين أن يتبعوه"، ذكر صحيفتي نيويورك تايمز وواشنطن بوست باعتبارهما  مصدر للــ"أخبارٍ كاذبة".

منحت المحاكم الرؤساء سلطة تقديرية واسعة فيما يتعلق بالوصول الانتقائي إلى شواغل مثل اجتماعات المكتب البيضاوي والتجمعات الصحفية الصغيرة، في حين أن عمليات الاستبعاد الأوسع من للصحافة  في البيت الأبيض قد تواجه تحديات أقوى بموجب التعديل الأول والحماية الدستورية للإجراءات القانونية الواجبة نحو الصحافة.

جاءت خطوة ترامب قبل أسابيع من انتخابات التجديد النصفي المقررة في 3 نوفمبر، والتي يدافع فيها الجمهوريون، حلفاء ترامب، عن أغلبيتهم الضئيلة في الكونجرس.

 وتشير استطلاعات رأي رويترز/إيبسوس إلى تراجع شعبية الجمهوريين، في حين تقترب معدلات تأييد ترامب من أدنى مستوياتها التاريخية وسط الحرب الإيرانية التي أشعلها والتي لا تحظى بشعبية كبيرة، والتي أدت إلى ارتفاع أسعار الطاقة بشكل حاد.

ترامب الصحافة وسائل الإعلام البيت الأبيض

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