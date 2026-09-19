روسيا تعلن تعرض نظام التصويت في موسكو لهجوم إلكتروني

أعلنت رئيسة اللجنة الانتخابية المركزية الروسية إيلا بامفيلوفا، اليوم السبت أن نظام التصويت الإلكتروني في العاصمة موسكو تعرض لهجوم قوي خلال الليل في خضم الانتخابات البرلمانية، لكن الوضع لا يزال تحت السيطرة.

وقالت إيلا بامفيلوفا إن الهجمات مستمرة لكن يجري التصدي لها جميعاً بنجاح.

وبدأ الروس التصويت أمس الجمعة في انتخابات برلمانية تستمر ثلاثة أيام.

وقالت بامفيلوفا في مركز المعلومات التابع للجنة: "وفقاً لمعلومات مُحدثة وردت مؤخراً، تعرض نظام موسكو لهجوم قوي للغاية طوال الليل، بشكل متواصل. هذا الهجوم مستمر بشكل شبه دائم، وهو واسع النطاق وشديد للغاية".

وأشارت إلى أنه يتم صد جميع الهجمات، وأن التصويت الإلكتروني عن بُعد في موسكو يعمل بشكل طبيعي.

وأضافت رئيسة اللجنة المركزية للانتخابات: "جميع المتخصصين التقنيين ومنظمي الانتخابات يُسيطرون تماماً على الوضع. كما أن أمن النظام يسمح باستمرار عملية التصويت دون انقطاع".

تجدر الإشارة إلى أن انتخابات مجلس الدوما في دورته التاسعة تجري خلال الفترة من 18 إلى 20 سبتمبر، ويشارك فيها 10 أحزاب.