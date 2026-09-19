هل يرتفع الذهب مجددا؟..آخر تطورات أسعار المعدن الأصفر في مصر

يبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة، عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، بسبب اختلاف الأسعار الكبير الذي يشهده المعدن الثمين خلال الفترة الأخيرة.

واستعرضت قناة "صدى البلد"، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم السبت 19 سبتمبر 2026.

سعر الذهب اليوم

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 5460 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 6370 جنيها.

أما جرام الذهب عيار 24، فسجّل 7280 جنيها للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 50960 جنيها

انخفاض أسعار الذهب

وقال المحلل الاقتصادي أحمد زغلول، هناك توقعات برفع الفائدة قبل إصدار القرار بشكل رسمي، ولذلك انخفضت أسعار الذهب قبل إصدار القرار ولكن الآن عادت إلى الارتفاع تدريجيا، ومن المتوقع ارتفاع أسعار الذهب مرة أخرى خلال الشهور القادمة.

وأوضح لا يمكن أن تنخفض أسعار الذهب في ظل مشتريات المستثمرين المرتفعة، مؤكدا على أن الذهب سيعود مرة أخرى للارتفاع.