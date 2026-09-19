المعدن الأصفر لا يمكن أن ينخفض..مصير أسعار النفط والذهب بعد قرار رفع الفائدة

قال المحلل الاقتصادي أحمد زغلول، إن سبب زيادة الفائدة بعد تثبيتها لفترة طويلة جاء نتيجة ارتفاع معدلات التضخم في الأسواق الأمريكية بشكل كبير، نتيجة ما يحدث في أسواق النفط العالمية.

وأضاف خلال حواره ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، أن الحرب الأمريكية الإيرانية أثرت بشكل واضح على أسعار النفط، مما عمل على الضغط على الميزانية الأمريكية والمواطن الأمريكي وتكلفة الإنتاج، ولذلك تم رفع أسعار الفائدة لتقليل الطلب على السلع والخدمات وتقليل ارتفاع أسعار السوق.

واسترسل: كان هناك توقعات برفع الفائدة قبل إصدار القرار بشكل رسمي، ولذلك انخفضت أسعار الذهب قبل إصدار القرار ولكن الآن عادت إلى الارتفاع تدريجيا، ومن المتوقع ارتفاع أسعار الذهب مرة أخرى خلال الشهور القادمة.

وأوضح لا يمكن أن تنخفض أسعار الذهب في ظل مشتريات المستثمرين المرتفعة، مؤكدا على أن الذهب سيعود مرة أخرى للارتفاع.