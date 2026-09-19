السعودية .. الدفاع المدني يعلن زوال الخطر عن الرياض والخرج

اعلنت المديرية العامة للدفاع المدني السعودية ، اليوم (السبت)، زوال الخطر عن الرياض والخرج، مؤكدة أهمية استمرار المواطنين والمقيمين في اتباع التعليمات والإرشادات الصادرة عنها حفاظًا على سلامتهم.

ويشار إلى أن المديرية قد أطلقت إنذارًا مبكرًا عبر المنصة الوطنية للإنذار المبكر في الرياض والخرج مرتين، محذّرة من خطر محتمل وداعية إلى الالتزام بالتعليمات الرسمية لضمان السلامة.

ووجهت المديرية المواطنين والمقيمين إلى اتباع إرشادات السلامة، وفي مقدمتها الابتعاد عن الأماكن المكشوفة والزجاج وعدم الوقوف في الشرفات أو الأسطح خلال فترة التحذير.

كما شددت على الموجودين خارج المباني ضرورة الدخول إلى أقرب منشأة أو الاحتماء خلف ساتر صلب، مع تجنب التجمهر والتصوير نهائيًا والابتعاد عن المواقع الخطرة حتى زوال الحالة.