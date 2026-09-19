دعاء يوم السبت.. ردد 4 كلمات الآن واستقبل أسبوع الأرزاق غير المتوقعة

لعل دعاء يوم السبت يعد أحد سُبل النجاة من مصائب الدنيا وابتلاءاتها، التي لا تطاق ، ففيما أخبرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم - أنه لا يرد القضاء إلا الدعاءـ وأن الدعاء عبادة وقربة إلى الله سبحانه وتعالى ، كما أنه وصية نبوية باغتنام وتحري أوقات الإجابة، من هنا لا يمكن لعاقل أن يفرط في تلك الفرصة الذهبية لتغيير حياته للأفضل والمتمثلة في دعاء يوم السبت ، الذي نشهد الآن ساعاته الأولى.
دعاء يوم السبت
- اللهم كما أن اليوم السبت بداية أسبوع جديد لنا اجعله بداية أجمل أقدارنا .
- اللهم إنا نعوذ بك من كل عين حاسدة قاطعة للرزق .
- اللهم ارزقنا رزق لم نتوقعه وخبر لم نفكر به وعلى تحقيق أمنيات ظننا أنها مستحيلة.
- يا رب يا جامع الناس ليوم لا ريب فيه أجمع بيننا وبين سعادتنا وتوفيقنا وأرتياحنا واطمئننا.
- اللهم إنا نعوذ بك من ناس لا تخاف من ظلم الآخرين .
- اللهم أنا نسألك أن تبعد عنا كل شر وشرير وأن تيسر أمورنا.
- أصبحنا بعزتك وجلالك وعلى كل خير وعلى كل فرج، يا رب أنت ثقتنا ورجائنا.
- اللهم ما قسمت في هذا اليوم من خير وعافية وسعة رزق فاجعل لنا منها نصيبًا، وما أنزلت فيها من سوء وبلاء فاصرفه عني وعن جميع المسلمين.
أدعية يوم السبت
- اللهم اقسم لي في هذا اليوم خير ما قسمت واختم لي في قضائك خير ما ختمت واختم لي بالسعادة فيمن ختمت .
- اللهم غير أقدارنا لأفضل حال وثبتنا على الحق وارزقنا الإيمان.
- يا رب عوضنا عن كل شيء أحزننا وأبكانا وارزقنا بدل منه فرحة تدمع لها أعيننا.
- اللهم إني أسالك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم وأعوذ بك من الشَّرِّ كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم.
- اللهم لا تخرجنا من أسبوعك هذا إلا وقد أصلحت أحوالنا ووفقتنا وحققت لنا ما نتمناه إنك على كل شيء قدير.
- اللهم امسح بحنانك أوجاعنا ، اللهم اخرجنا من الضيق إلى السعة ، ومن الظلمة إلى النور.
- اللهمّ إنّي أسالك بدعاء ذي النّون يوم دعاك في ظلماتٍ ثلاث: ظلمة الليل، وظلمة البحر، وظلمة بطن الحوت فاستجبت له وأنجيته، لا إله إلّا أنت سبحانك إنّي كنت من الظّالمين، لا إله إلّا أنت سبحانك إنّي كنت من الظّالمين، لا إله إلّا أنت سبحانك إنّي كنت من الظّالمين.
- اللهمّ يا مجيب الدّعاء، يا مغيث المستغيثين، يا راحم الضّعفاء أجب دعوتنا، وعجّل بقضاء حاجاتنا يا أرحم الرّاحمين.
- اللهمّ يا مطلع على جميع حالاتنا اقضِ عنّا جميع حاجاتنا، وتجاوز عن جميع سيّئاتنا وزلّاتنا، وتقبّل جميع حسناتنا وسامحنا، ونسألك ربّنا سبيل نجاتنا في حياتنا ومعادنا.