دعاء يوم السبت.. ردد 4 كلمات الآن واستقبل أسبوع الأرزاق غير المتوقعة

لعل دعاء يوم السبت يعد أحد سُبل النجاة من مصائب الدنيا وابتلاءاتها، التي لا تطاق ، ففيما أخبرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم - أنه لا يرد القضاء إلا الدعاءـ وأن الدعاء عبادة وقربة إلى الله سبحانه وتعالى ، كما أنه وصية نبوية باغتنام وتحري أوقات الإجابة، من هنا لا يمكن لعاقل أن يفرط في تلك الفرصة الذهبية لتغيير حياته للأفضل والمتمثلة في دعاء يوم السبت ، الذي نشهد الآن ساعاته الأولى.

دعاء يوم السبت

اللهم كما أن اليوم السبت بداية أسبوع جديد لنا اجعله بداية أجمل أقدارنا .

اللهم إنا نعوذ بك من كل عين حاسدة قاطعة للرزق .

اللهم ارزقنا رزق لم نتوقعه وخبر لم نفكر به وعلى تحقيق أمنيات ظننا أنها مستحيلة.

يا رب يا جامع الناس ليوم لا ريب فيه أجمع بيننا وبين سعادتنا وتوفيقنا وأرتياحنا واطمئننا.

اللهم إنا نعوذ بك من ناس لا تخاف من ظلم الآخرين .

اللهم أنا نسألك أن تبعد عنا كل شر وشرير وأن تيسر أمورنا.

أصبحنا بعزتك وجلالك وعلى كل خير وعلى كل فرج، يا رب أنت ثقتنا ورجائنا.

اللهم ما قسمت في هذا اليوم من خير وعافية وسعة رزق فاجعل لنا منها نصيبًا، وما أنزلت فيها من سوء وبلاء فاصرفه عني وعن جميع المسلمين.

أدعية يوم السبت