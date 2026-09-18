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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

ابنة حسين الشريف تكشف تطورات حالته الصحية وتطلب الدعاء له

حسين الشريف
حسين الشريف
محمد سعيد

كشفت نور ابنة الفنان حسين الشريف عن مرور والدها بوعكة صحية، وطالبت متابعيها بالدعاء له بالشفاء العاجل والتام، وذلك من خلال منشور لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. 

وأوضحت ابنة حسين الشريف، أن والدها يمر بوعكة صحية منذ الأسبوع الماضي. 

يأتي ذلك قبل الأنباء التي ترددت حول خضوع الفنان ، لعملية جراحية في القلب، واحتجازه بالمستشفى مؤخرا. 

مسيرة حسين الشريف الفنية 

قدم حسين الشريف، حوالي 256 عملًا في السينما والتليفزيون منذ ظهوره لأول مرة عام 1977 على شاشة السينما، ومن أهم أفلامه العفاريت مع مديحة كامل، أقوى الرجال مع نور الشريف، ولعبة الانتقام مع بوسي، وفي التليفزيون قدم رأفت الهجان الجزء الأول، عفريت القرش، وكالة عطية وغيرها من الأعمال.

أحدث ظهور لـ حسين الشريف

وقبل عدة سنوات، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لـ حسين الشريف بعد مرور سنوات عليه، وظهور معالم الشيخوخة عليه، بشكل واضح.

ويعتبر حسين الشريف من أشهر الفنانين الذين قدموا شخصية الضابط على الإطلاق في تاريخ الفن المصري، سواء في السينما أو التليفزيون، وله طله جميلة ومقنعة أحبه من خلالها الجمهور.

حسين الشريف لم يعتزل الفن

 وطمأن الفنان حسين الشريف الجمهور عليه بعد غياب فترة كبيرة عن الساحة الفنية.

وقال حسين الشريف في تصريحات خاصة لموقع  صدى البلد: "لم أعتزل الفن وأحب الفن وأتمنى العودة له، وأتمنى العمل في أعمال  جديدة  تضاف لمسيرتي الفنية وعمل هادف.

وأضاف:  أنا فخور بكل أعمالي وسعيد أن الجمهور يحب ما قدمته من الفن وأعطوني  لقب  أشهر ضابط في السينما.

وتابع حسين الشريف:  أنا حاليا عندي مشروع سوبر ماركت في مرسى مطروح لأني بحب العمل.

حسين الشريف الفنان حسين الشريف ابنة حسين الشريف

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