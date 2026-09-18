لقاء الرئيس السيسي وبن سلمان إيجابي| عمرو موسى يطالب بتحالف مصري سعودي

طالب عمرو موسى وزير الخارجية الأسبق والأمين العام الأسبق لجامعة الدولة العربية، بتحالف سعودي مصرر لمواجهة المشاكل الكبيرة التي تحدث في الوطن العربي ومواجهة التفكك العربي وكل ما يهدد أمن المنطقة.

وأضاف عمرو موسى في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، أن اللقاء السعودي المصري فتح لوضع جديد لتنسيق سعودي مصري لمواجهة المشاكل الكبرى التي يواجهها العالم العربي والمنطقة والبحر الأحمر.

وتابع موسى أن التواصل المصري السعودي له انعكاس ايجابي على المنطقة، مشيرًا الى أن زيارة الأميرة محمد بن سلمان ولي العهد السعودي لمصر ولقاء الرئيس السيسي إيجابية تماما.