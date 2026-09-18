إطلالة تجمع بين الأناقة والعصرية.. ساندي تتألق في حفلها الأخير

خطفت الفنانة ساندي الأنظار خلال حفلها أمس، بإطلالة لافتة جمعت بين الطابع الجريء واللمسات العصرية، وسط تفاعل واضح من الجمهور مع ظهورها على المسرح وأدائها الغنائي.

تفاصيل إطلالة ساندي في حفلها أمس

وظهرت ساندي خلال الحفل بـتوب كورسيه باللون الذهبي المائل للبرتقالي، تميز بتفاصيل سوداء عند الحواف ورباطات أمامية أضفت على الإطلالة طابعًا استعراضيًا مناسبًا لأجواء الحفل.

واختارت ساندي تنسيق التوب مع بنطلون جلد أسود بقصة كابري، منح إطلالتها طابعًا عصريًا وجريئًا، مع الحفاظ على بساطة باقي التفاصيل حتى يظل التركيز على القطع الأساسية.

ساندي

تسريحة شعر ومكياج ساندي

كما اعتمدت تسريحة شعر منسدلة بانسيابية على كتفيها، مع مكياج ناعم نسبيًا أبرز ملامح وجهها، بينما ظهرت خلال فقرات الحفل وهي تتفاعل مع الموسيقى والجمهور بحيوية واضحة.

وأكملت ساندي ظهورها بمجموعة من الإكسسوارات البسيطة، وظهرت في أكثر من لقطة وهي تحمل الميكروفون وتتفاعل مع الحضور، ما أضفى على أجواء الحفل طابعًا حماسيًا.

ساندي

ساندي تتفاعل مع الجمهور

ولم تقتصر إطلالة ساندي على الجانب الجمالي فقط، إذ عكست الصور أجواء حماسية على المسرح، حيث ظهرت وهي تقدم فقرات الحفل وتتفاعل مع الجمهور، بينما أضاءت أجواء المسرح الأضواء الحمراء والزرقاء التي أبرزت تفاصيل ملابسها.