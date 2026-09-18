الرئيس السيسي يهنئ الطيران المدني بحصول مصر للطيران على جائزة أكثر شركة تطورا في العالم 2026

هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي قطاع الطيران المدني المصري بالإنجاز المتميز للشركة الوطنية مصر للطيران، لحصولها على جائزة «أكثر شركة طيران تطورًا وتحسنًا على مستوى العالم» لعام 2026.

وكتب الرئيس عبد الفتاح السيسي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك:

"أهنئ قطاع الطيران المدني المصري بالإنجاز المتميز لشركتنا الوطنية مصر للطيران، لحصولها على جائزة «أكثر شركة طيران تطورًا وتحسنًا على مستوى العالم» لعام 2026، من مؤسسة سكاي تراكس العالمية، وتقدمها إلى المركز السادس والأربعين عالميًا، ودخولها قائمة أفضل 50 شركة طيران في العالم، إلى جانب ما حصدته من جوائز وتقديرات دولية أخرى.

ويأتي هذا التقدير الدولي ليؤكد قدرة أبناء مصر على المنافسة والتميز، ويعكس ما توليه الدولة المصرية من اهتمام مستمر بتعزيز كفاءة القطاع والارتقاء بمستوي الخدمات، ويعزز مكانة مصر للطيران كناقل وطني مشرف لمصر علي الساحة الدولية.

خالص التهنئة لكم.. وفخور بما تحقق باسم مصر.

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