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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الخارجية تتابع أوضاع البحارة المصريين بعد قصف سفينة جنوب غرب روسيا ووفاة القبطان المصري

وزارة الخارجية المصرية
وزارة الخارجية المصرية
فرناس حفظي

 تتابع وزارة الخارجية تداعيات حادث القصف الذي تعرضت له السفينة «M/V Noran» بالقرب من أحد الموانئ جنوب غرب روسيا في ١٣ سبتمبر الجاري، وذلك في إطار الجهود التي تقوم بها وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج لمتابعة أوضاع المصريين في الخارج وتقديم أوجه الرعاية والدعم القنصلي لهم.

ووجّه د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، السفارة المصرية في موسكو بمتابعة تداعيات الحادث، وتقديم كافة أوجه الدعم والمساعدة القنصلية للبحارة المصريين المتواجدين على متن السفينة، ونجحت السفارة المصرية في موسكو في تيسير عودة ٨ بحارة مصريين كانوا على متن السفينة إلى أرض الوطن.

كما وجه الوزير عبد العاطي القطاع القنصلي بالوزارة بالتواصل والمتابعة مع أسرة القبطان المصري الذي تأكدت وفاته على متن السفينة، وإطلاعها على الجهود التي تبذلها السفارة المصرية في موسكو لانتشال الجثمان ونقله إلى أرض الوطن، وذلك فور استقرار الأوضاع في المنطقة التي تتواجد بها السفينة، والتي تشهد عمليات عسكرية.

القبطان المصري بحارة مصريين السفارة المصرية في موسكو وزارة الخارجية والتعاون الدولي غرب روسيا

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