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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الخارجية يصدر قراراً بتعيين السفير نادر زكي متحدثاً رسمياً

الدكتور بدر عبد العاطي
الدكتور بدر عبد العاطي
أ ش أ

أصدر الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، قراراً بتعيين السفير نادر زكي متحدثاً رسمياً باسم وزارة الخارجية ومشرفاً على إدارة الدبلوماسية العامة، وذلك خلفاً للسفير تميم خلاف، الذي صدر قرار جمهوري بتعيينه سفيراً لجمهورية مصر العربية لدى لبنان.

كان السفير نادر زكي يشغل منصب سفير جمهورية مصر العربية لدى الفلبين، كما سبق له العمل أميناً عاماً لوزارة الخارجية، فضلاً عن سابق عمله في السفارات المصرية بالخرطوم وبيروت واستكهولم وبنما سيتي، وكذا مديراً لشؤون دول الخليج العربي واليمن، ومديراً لمكتب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية. كما سبق له العمل في القطاعين الاقتصادي والأوروبي بوزارة الخارجية.

حصل السفير نادر زكي على بكالوريوس العلوم السياسية من جامعة القاهرة عام 1998، وعلى درجة الماجستير في العلاقات الدولية من جامعة كومبلوتنسي الإسبانية عام 2008.

العلاقات الدولية السفير نادر زكي الدكتور بدر عبد العاطي

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