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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الأقصر يبحث موقف الأراضي المطلوبة لتوسعات المدارس وإنشاء فصول جديدة

محافظ الأقصر يبحث موقف الأراضي المطلوبة لتوسعات المدارس وإنشاء فصول دراسية جديدة
محافظ الأقصر يبحث موقف الأراضي المطلوبة لتوسعات المدارس وإنشاء فصول دراسية جديدة
شمس يونس

عقد المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، اجتماعًا لبحث موقف الأراضي المطلوبة لتلبية احتياجات المدارس القائمة، من أعمال التوسعة وإنشاء الفصول الدراسية الإضافية.

جاء ذلك بحضور اللواء محمد صحصاح السكرتير العام المساعد لمحافظة الأقصر، أسامة حمدان مدير مديرية التربية والتعليم بالأقصر، المهندس أبو الحمد محمد مدير هيئة الأبنية التعليمية بالأقصر، رؤساء المراكز والمدن، مدير الإدارة العامة لأملاك الدولة بالمحافظة، وكيل إدارة الأملاك.

وتناول الاجتماع استعراض احتياجات المدارس القائمة من المساحات اللازمة لتنفيذ أعمال التوسعة وإنشاء الفصول الدراسية الإضافية، بما يتناسب مع الكثافات الطلابية والاحتياجات الفعلية، إلى جانب بحث موقف الأراضي المقترحة ومدى إمكانية توفيرها وتخصيصها للأغراض التعليمية.

كما تم خلال الاجتماع التأكيد على ضرورة التنسيق الكامل بين الجهات المعنية، وحصر الأراضي المتاحة ودراسة مدى صلاحيتها وملاءمتها لإقامة التوسعات المطلوبة، مع مراعاة الاشتراطات التخطيطية والفنية والقواعد القانونية المنظمة لإجراءات التخصيص.

ووجّه محافظ الأقصر بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن المواقع المطلوب توفيرها، على أن تتوافر بها الاشتراطات المطلوبة، مع استكمال أعمال التنسيق والدراسة والعرض على الجهات المختصة، بما يسهم في سرعة تلبية احتياجات المدارس القائمة، ودعم قدرتها الاستيعابية، وتحسين مستوى الخدمات التعليمية المقدمة للمواطنين.

كما وجه محافظ الأقصر بعقد اجتماع تنسيقي مماثل، الأسبوع المقبل؛ للوقوف على ما خلصت إليه الجهات المعنية من أعمال حصر وتحديد الاحتياجات.

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