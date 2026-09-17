وزير الأوقاف: تكريم حفظة كتاب الله يجسد اهتمام أبناء سيناء بالقرآن الكريم.. صور

استقبل أبناء قرية الخربة بمدينة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء، الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، بحفاوة وكرم، خلال مشاركته في احتفال أبناء سيناء بتكريم حفظة القرآن الكريم وحضر اللقاء، واللواء محمد الزملوط - محافظ مطروح، والنائب السيد القصير - وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصري الأسبق، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، والشيخ محمود مرزوق - مدير مديرية أوقاف شمال سيناء، وعدد من أئمة وواعظات المديرية، وعدد من المحافظين السابقين، وقيادات القوات المسلحة، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وشيوخ القبائل، وجمع من أبناء القرية، في مشهد عكس مشاعر المحبة والترحاب والتقدير.

وفي كلمته، وجه وزير الأوقاف التحية إلى أبناء سيناء، واصفًا إياهم بأنهم أبناء سيناء العظام الأوفياء الكرماء الأصلاء الأعزاء، أهل البطولة والشهامة والنجدة والوطنية والانتماء، معربًا عن سعادته بالمشاركة في هذا اليوم على أرض سيناء الطاهرة.

تكريم حفظة القرآن

وشهد الاحتفال تكريم عدد من حفظة القرآن الكريم، تقديرًا لجهودهم وتشجيعًا لهم على مواصلة حفظ كتاب الله والارتباط به والعمل به، كما تم توزيع ٥٤ عمرة على الطلاب والطالبات والمعلمات والهيئات المعاونة بالمؤسسة، إلى جانب تقديم جوائز مادية أخرى للمتميزين.

وتأتي هذه الاحتفالية تأكيدًا على عناية أبناء سيناء بكتاب الله، واهتمامهم برعاية النشء وتشجيعهم على حفظ القرآن الكريم، وتعزيز القيم الدينية والأخلاقية في نفوس الأجيال الجديدة.