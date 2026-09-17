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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

وزير الأوقاف يلتقي أئمة وواعظات مديرية أوقاف شمال سيناء.. صور

بحضور محافظ مطروح.. وزير الأوقاف يلتقي أئمة وواعظات مديرية أوقاف شمال سيناء
بحضور محافظ مطروح.. وزير الأوقاف يلتقي أئمة وواعظات مديرية أوقاف شمال سيناء
محمد شحتة

اجتمع الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، بأئمة وواعظات مديرية أوقاف شمال سيناء، بحضور الدكتور محمود مرزوق - مدير مديرية أوقاف شمال سيناء، واللواء محمد زملوط - محافظ مطروح، وعدد من المحافظين السابقين، وقيادات القوات المسلحة، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وشيوخ القبائل، وذلك في إطار متابعة العمل الدعوي وتعزيز دور أئمة وواعظات الأوقاف في خدمة المجتمع ونشر الوعي الديني والوطني.

وأعرب وزير الأوقاف عن بالغ سعادته وتشرفه بوجوده على أرض سيناء، مؤكدًا أن هذه الأرض رويت بدماء الشهداء، وأن أبناء سيناء أثبتوا عبر التاريخ أنهم أهل بر ووفاء وانتماء وكرم ومروءة وشهامة ونجدة وسند لهذا الوطن، مشيرًا إلى أن الأحداث العظيمة عبر التاريخ أثبتت أن المعدن الأصيل هو خير سند وحصن للوطن.

أئمة الأوقاف في سيناء

وأكد الدكتور أسامة الأزهري أن وجود أئمة وزارة الأوقاف على أرض سيناء ليس مجرد انتقال من مكان إلى آخر، وإنما هو أداء لمهمة دينية ومهمة وطنية وشرف جليل، داعيًا كل إمام إلى أن يضع هذه المسئولية أمام عينيه وأن يدرك قيمة المهمة التي يؤديها على هذه الأرض الطيبة.

وأشار وزير الأوقاف إلى عظمة المكان وما يحمله من دلالات روحية وتاريخية، مستشهدًا بقول الله تعالى لسيدنا موسى عليه السلام: {فَٱخۡلَعۡ نَعۡلَیۡكَ إِنَّكَ بِٱلۡوَادِ ٱلۡمُقَدَّسِ طُوࣰى}، مؤكدًا أن سيناء أرض يقظة ووعي واصطفاء وقداسة وطهارة وإيمان وشكر، وأن هذه المعاني ينبغي أن تظل حاضرة في وجدان كل من يؤدي رسالته على أرضها.

ووجّه وزير الأوقاف أئمة شمال سيناء إلى ضرورة أن يكونوا على قدر عظيم من الصلة والود بأبناء سيناء، وبالقبائل وشيوخها وعواقلها، مؤكدًا أهمية بناء جسور الثقة والتواصل مع مختلف مكونات المجتمع السيناوي.

ودعا الأئمة إلى ألا يقتصر واجبهم على المساجد والمنابر، وإنما أن يمتد دورهم إلى المجتمع، من خلال المشاركة في المناسبات والمجتمعات والمحافل، والتواصل مع شيوخ القبائل وعواقلها، والجلوس معهم والاستماع إليهم، بما يسهم في بناء علاقة قوية قائمة على الثقة والاحترام المتبادل.

كما شدد الدكتور أسامة الأزهري على ضرورة الاهتمام بالشباب الناشئ من أبناء سيناء، والعمل على بناء جسور التواصل معهم، وأن يكون الإمام موضع ثقتهم، مؤكدًا أن ذلك لا يتحقق إلا من خلال فهم طبيعة المجتمع السيناوي وإدراك مفاتيح شخصية الإنسان والمواطن السيناوي.

وفي حديثه إلى واعظات مديرية أوقاف شمال سيناء، أكد وزير الأوقاف أن المرأة السيناوية كنز وجوهرة، لما تتميز به من خصوصية تجمع بين القوة والشدة والحياء والصبر والبذل والعطاء، مشيرًا إلى أن هذه الخصوصية في شخصية المرأة السيناوية تستحق التقدير والرعاية والاهتمام.

وأكد أن الوزارة تعوّل على الواعظات في الإسهام في ترسيخ القيم الدينية والوطنية، ونشر مكارم الشريعة، وتعزيز قيم الأسرة والمجتمع، والاهتمام بالمرأة والطفل على أرض سيناء، بما يتناسب مع خصوصية المجتمع السيناوي واحتياجاته.

ومن جانبه، تقدم اللواء محمد زملوط - محافظ مطروح، بالشكر إلى أئمة وزارة الأوقاف على جهودهم في نشر الوعي وتصحيح المفاهيم المغلوطة، مؤكدًا تقديره لما يقومون به من جهود دعوية ومجتمعية.

وأكد المحافظ حرصه على التعاون مع أئمة وواعظات الأوقاف، وتقديم كل سبل الدعم والإمكانات المتاحة لهم بما يساعدهم على أداء رسالتهم، مشددًا على أهمية أن يكون الإمام حاضرًا ومشاركًا وفاعلًا في المجتمع، وألا يقتصر دوره على أداء مهامه داخل المسجد فقط.

واختُتم اللقاء بالتأكيد على أهمية تكامل الجهود الدعوية والمجتمعية، وتعزيز التعاون بين وزارة الأوقاف وأبناء سيناء، بما يسهم في نشر الوعي الصحيح وترسيخ القيم الدينية والوطنية وخدمة المجتمع السيناوي.

الأوقاف وزير الأوقاف أئمة الأوقاف واعظات الأوقاف محافظ مطروح المراة السيناوية

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