بعد غش البن بالبسلة.. جمال شعبان يحذر من تناول القهوة مجهولة المصدر

حذر الدكتور جمال شعبان من تناول القهوة مجهولة المصدر، خاصة في الأماكن التي لا يُعرف مصدر القهوة المستخدمة بها، مشيرًا إلى أن المستهلك قد يلاحظ اختلافًا واضحًا في طعم ورائحة القهوة عند تعرضها للغش أو احتوائها على مكونات غير معتادة.

وأوضح شعبان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رضوى عطا، ببرنامج «حلوة بلادي» المذاع على قناة «مودرن mti»، أن من العلامات التي يمكن ملاحظتها وجود “طعم ترابي” أو “نكهة كثيفة وغير مألوفة”، إلى جانب “اختلاف رائحة القهوة”، مؤكدًا أن هذه العلامات قد تشير إلى اختلاف جودة المنتج.

ونصح الدكتور جمال شعبان بالابتعاد عن تناول المشروبات مجهولة المصدر، قائلًا: «أنا أنصح الأماكن اللي هي مش معروف مصدر القهوة عندها جاي منين، بلاش أحسن.. اشرب ميه من الكوباية، اشرب عصير فريش، بلاش تشرب هذه الأشياء مجهولة المصدر».

وأشار إلى أن الحديث عن فوائد القهوة للقلب والشرايين لا ينطبق بالضرورة على المنتجات مجهولة المصدر، محذرًا من تناول القهوة التي لا يُعرف مصدرها أو مكوناتها.