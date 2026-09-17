حبس شخصين تخصص نشاطهما الإجرامي في تزوير المحررات الرسمية بالجيزة

قررت جهات التحقيق حبس شخصين، تخصص نشاطهما الإجرامي في تزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام مقابل مبالغ مالية.

وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، أكدت قيام شخصين «لأحدهما معلومات جنائية»، مقيمان بنطاق محافظة الجيزة، بتزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام؛ بقصد تحقيق أرباح مالية.

وعقب تقنين الإجراءات؛ تم ضبطهما، وبحوزتهما إيصالات استلام نقدية خالية البيانات منسوبة لإحدى الجهات «مزورة»، وجهاز حاسب آلي وطابعة مستخدمان في أعمال التزوير، و3 هواتف محمولة، وبفحصها؛ تبين احتوائها على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامي، وبطاقة دفع إلكتروني باسم أحدهما تحتوي على مبالغ مالية من متحصلات نشاطهما الإجرامي، ومطبوعات.

وبمواجهتهما؛ أقرا بنشاطهما الإجرامي على النحو المشار إليه، واتُخذت الإجراءات القانونية.