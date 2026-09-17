تنفيذ أعمال إعادة الشيء لأصله وتحسين الحالة العامة للشوارع بالعجوزة

نفذ حي العجوزة التابع لمحافظة الجيزة، حملة ميدانية بنطاق قطاع أرض اللواء، في إطار المتابعة المستمرة لأعمال إعادة الشيء لأصله ورفع المخلفات الناتجة عن الأعمال وإعادة الشوارع إلى صورتها الحضارية.

وذلك في إطار توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة، وتعليمات الدكتورة هند عبدالحليم نائب محافظ الجيزة، وبمتابعة ميدانية من الدكتور محمود فؤاد رئيس حي العجوزة.

وشملت الأعمال عددا من الشوارع بنطاق القطاع من بينها شوارع إسراء المعلمين والجهاد و26 يوليو وأحمد السباك، حيث تم تنفيذ أعمال إعادة الشيء لأصله ورفع ما يعوق الحركة وتحسين الحالة العامة للشوارع.

وتأتي هذه الأعمال ضمن خطة الحي المستمرة للارتقاء بمستوى الخدمات والحفاظ على المظهر الحضاري لشوارع قطاع أرض اللواء مع استمرار المتابعة الميدانية، واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أي مخالفات أو تعديات.