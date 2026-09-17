مستوطنون يقتحمون المسجد الإبراهيمي في الخليل بالتزامن مع الأعياد اليهودية

اقتحم مستوطنين المسجد الإبراهيمي في الخليل بالتزامن مع الأعياد اليهودية يأتي ذلك في الوقت الذي تُغلق فيه قوات الاحتلال الإسرائيلي المسجد الإبراهيمي أمام الفلسطينيين لليوم الثاني على التوالي، حيث فرضت طوقًا أمنيًا في محيطه.

وفي وفي سياق أخر ، شنت قوات الاحتلال، فجر الخميس، عدوانًا على مخيم العين غرب نابلس، وحاصرت المخيم، وحولت أحد المنازل إلى مركز للتحقيق الميداني، بالتزامن مع حملة اقتحامات واعتقالات في عدة مدن وبلدات بالضفة الغربية، أسفرت عن إصابة عدد من الفلسطينيين واعتقال العشرات، بينهم الصحفي علاء الريماوي.

وفي جنوب نابلس، واصل مستوطنون تجريف أراضي بلدة قصرة تحت حماية جيش الاحتلال، كما قطعوا مئات أشجار الزيتون في ترمسعيا، وهاجموا منازل الفلسطينيين في برقا، وأدوا طقوسًا تلمودية في قرية عورتا، وسط استمرار الحصار على مناطق وأحياء فلسطينية.