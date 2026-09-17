قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
في واقعتين منفصلتين.. السجن المُشدّد 12 سنة لسائق توك توك تحرّش بطالبة جامعية وربة منزل بسوهاج
بعد اتهامه بالاستيلاء على 160 مليون جنيه.. ضبط مستريح تونا الجبل بالمنيا في الإسكندرية
شريف فتحي يبحث مع وزير السياحة القبرصي تعزيز التعاون ودفع الحركة السياحية إلى مصر
زوجة سامح حسين تطلب الدعاء له في أزمته الصحية
الجو نار انهارده .. تحذير من طقس اليوم والمنخفض «الهندي» يُلطّف الأجواء غدًا
بعد منع حزب «يابلوكو» من خوض الانتخابات البرلمانية.. انتخابات روسيا بلا معارضة حقيقية |تفاصيل
روسيا تقصف مصنع «زابوروجستال» للمعادن في مقاطعة زابوروجيه
غير تابع للمدرسة.. تفاصيل جديدة بشأن إصابة 17 طالبًا في إنقلاب أتوبيس بالشروق
جامعة بنها ضمن الـ 300 الأفضل عالميا في 5 تخصصات بتصنيف شنغهاي للموضوعات 2026
شوبير يعلق على فوز الزمالك أمام غزل المحلة
احذروا الساعات المقبلة.. أعراض ضربة الشمس والإجهاد الحراري
مصادر: حالات طلاب حادث اتوبيس مدرسة سان جون الدولية "مستقرة"
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

اليوم .. انطلاق معسكر منتخب مصر استعدادا لمواجهة أنجولا وجنوب السودان

منتخب مصر
منتخب مصر
عبدالله هشام

ينطلق اليوم معسكر منتخب مصر استعدادا لخوض منافسات التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية حيث يواجه الفراعنة أنجولا وجنوب السودان خلال فترة التوقف الدولي.

ويقام معسكر منتخب مصر في مركز المنتخبات الوطنية في 6 أكتوبر حيث يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم لخوض 3 مباريات خلال فترة التوقف الدولي المقبلة، ضمن برنامج الفراعنة استعدادًا للاستحقاقات القارية المقبلة، حيث يخوض مباراتين رسميتين في التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس أمم أفريقيا 2027، قبل أن يختتم معسكره بمواجهة ودية دولية.

وأكد إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم، الإعلان عن قائمة اللاعبين المختارة لخوض المعسكر المقبل، والذي ينطلق اليوم الخميس داخل مركز المنتخبات الوطنية بمدينة 6 أكتوبر، وسط استعدادات قوية لخوض المباريات الثلاث.

ويضع الجهاز الفني للمنتخب بقيادة حسام حسن اللمسات الأخيرة على برنامج الإعداد، من أجل تجهيز اللاعبين بالشكل المناسب قبل بداية مشوار التصفيات الأفريقية.

مصر ضد أنجولا في افتتاح التصفيات

يستهل منتخب مصر مشواره في التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أفريقيا 2027 بمواجهة قوية أمام منتخب أنجولا، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات.

وتقام مباراة مصر وأنجولا يوم 25 سبتمبر الجاري على استاد القاهرة الدولي، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويسعى الفراعنة لتحقيق انطلاقة قوية في التصفيات، وحصد النقاط الثلاث في بداية مشوارهم نحو التأهل إلى البطولة القارية.

موعد مباراة مصر وجنوب السودان

ويخوض منتخب مصر مباراته الثانية في التصفيات أمام منتخب جنوب السودان، في الجولة الثانية من المنافسات.

وتقام المباراة يوم 29 سبتمبر الجاري في العاصمة جوبا، وتنطلق في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت جنوب السودان، والرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة.

وتكتسب المباراة أهمية كبيرة ضمن حسابات المجموعة، في ظل رغبة المنتخب الوطني في مواصلة حصد النقاط خلال بداية مشواره بالتصفيات.

جنوب أفريقيا تختتم معسكر الفراعنة

ويختتم منتخب مصر معسكره بمواجهة ودية أمام منتخب جنوب أفريقيا، ضمن الأجندة الدولية، وذلك بعد خوض أول مباراتين في التصفيات الأفريقية.

ومن المقرر إقامة المباراة يوم 4 أكتوبر المقبل على استاد القاهرة الدولي، على أن تمثل المواجهة فرصة للجهاز الفني لتجربة عدد من العناصر والخطط الفنية قبل الاستحقاقات المقبلة.

مواعيد مباريات منتخب مصر

• مصر × أنجولا: 25 سبتمبر – الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة.
• جنوب السودان × مصر: 29 سبتمبر – الساعة 4 عصرًا بتوقيت القاهرة.
• مصر × جنوب أفريقيا: 4 أكتوبر – على استاد القاهرة الدولي.

منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية أنجولا جنوب السودان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اجازة 6 اكتوير2026

3 أيام مرتقبة.. موعد الإجازة الرسمية المقبلة في 2026

الذهب

أسعار الذهب الآن بعد قرار الفيدرالي الأمريكي.. كم وصل عيار 21 والجنيه؟

أرشيفية

الأتوبيس اتقلب بيهم.. إصابة 17 طالبا في حادث بالقاهرة الجديدة

الدولار

سعر الدولار اليوم بعد قرار الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة.. آخر تحديث بالبنوك

الطقس

تقلبات جوية وشائعات على السوشيال ميديا.. هل تتوقف الدراسة؟

احد الضحايا

بينهم أب وأبناؤه الأربعة.. صورة أحد ضحايا الصعق الكهربائي داخل مصنع مخللات بالأقصر

ياسر إبراهيم ومحمد هانى

رفض تغيير موقفه.. الأهلي يجمد مفاوضات التجديد مع هاني وياسر إبراهيم

الفيدرالي الأمريكي

المؤشر تجاوز 100 نقطة.. قفزة في الدولار بعد رفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة

ترشيحاتنا

اكس بنج بي7 موديل 2027

مواصفات إكس بنج بي7 موديل 2027 الجديدة

مينى كانترى مان موديل 2027 في مصر

مينى كانترى مان 2027 تباع بهذه المواصفات

تحديث One UI 9

«سامسونج» تمنح سلسلة Galaxy S26 أكبر تحديث برمجي لهذا العام .. التفاصيل كاملة

بالصور

احذروا الساعات المقبلة.. أعراض ضربة الشمس والإجهاد الحراري

اعراض ضربة الشمس
اعراض ضربة الشمس
اعراض ضربة الشمس

أزمة صحية مفاجئة تصيب سامح حسين.. خضع لجراحة ويتلقى الرعاية بالعناية المركزة

سامح حسين
سامح حسين
سامح حسين

موعد آذان المغرب.. مواقيت الصلاة اليوم الخميس 17 سبتمبر

مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم

طريقة عمل التونة القطع في المنزل

طريقة عمل التونة القطع فى المنزل.
طريقة عمل التونة القطع فى المنزل.
طريقة عمل التونة القطع فى المنزل.

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سجال في مجلس النواب اللبناني.. ماذا عن التزامات إسرائيل؟!

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سليلة الشموخ لا تلويها الايام

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أخاف أن أفقدك .. فأتصرف كأنني لا أحتاجك

نهال المغربل – نائب وزير التخطيط للمتابعة سابقاً

نهال المغربل تكتب: المرافق والخدمات العامة على المستوى المحلي: ماذا نتابع؟ ولماذا؟ وكيف؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: "قمة نيودلهي" إرادة الصعود المشترك

المزيد