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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مطار القاهرة يتسلم شهادة اعتماد الجاهزية الصحية والسلامة العامة من ACI World

رئيس القابضة للمطارات
رئيس القابضة للمطارات
نورهان خفاجي

شهدت فعاليات «قمة تجربة المطارات 2026»، المنعقدة بمدينة إسطنبول التركية، تسلّم مطار القاهرة الدولي شهادة اعتماد الجاهزية في مجال الصحة والسلامة العامة (Public Health & Safety Readiness Accreditation – PHSRA)، والصادرة عن المجلس العالمي للمطارات (ACI World).

ويأتي تجديد اعتماد مطار القاهرة الدولي لمدة ثلاث سنوات، اعتبارًا من 12 يونيو 2026 وحتى 12 يونيو 2029، في ضوء استيفائه متطلبات البرنامج ومعاييره المحدثة، بما يعكس التزام المطار المستمر بتطبيق أعلى المعايير الدولية في مجالات الصحة والسلامة والجاهزية.

وقد تسلّم الشهادة الدكتور محمد شربي، رئيس قطاع السلامة والجودة بشركة ميناء القاهرة الجوي، ممثلًا عن مطار القاهرة الدولي.

وأكد المهندس أيمن فوزي عرب، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية، أن تسلّم شهادة الاعتماد خلال هذا المحفل الدولي يعكس المكانة التي يحظى بها مطار القاهرة الدولي، والتقدير الذي يتمتع به على مستوى قطاع المطارات العالمي، مشددًا على استمرار الالتزام بتطبيق أفضل الممارسات والمعايير الدولية في مجالات الصحة والسلامة العامة والجاهزية التشغيلية.

وأضاف أن هذا الإنجاز يأتي في إطار توجيهات وزارة الطيران المدني بالارتقاء بمستوى وكفاءة المطارات المصرية، وتنفيذًا لاستراتيجية الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية لتعزيز منظومة السلامة والجاهزية، ورفع القدرة على التعامل مع مختلف التحديات والأزمات، بما يسهم في توفير بيئة سفر أكثر أمانًا وصحة للمسافرين والعاملين.

ووجّه رئيس الشركة القابضة الشكر والتقدير إلى جميع العاملين بشركة ميناء القاهرة الجوي، برئاسة المحاسب مجدي إسحاق، مثمنًا جهودهم المستمرة في الارتقاء بمستوى الأداء وتعزيز منظومة الجودة الشاملة، بما يدعم مكانة مطار القاهرة الدولي كأحد المطارات الرائدة إقليميًا ودوليًا.

مطار القاهرة اخبار مطار القاهرة القابضة للمطارات

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