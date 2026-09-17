احذروا الساعات المقبلة.. أعراض ضربة الشمس والإجهاد الحراري

تشهد حالة الطقس اليوم الخميس ارتفاع درجات الحرارة بشكل ملحوظ ، حيث حذرت هيئة الأرصاد الجوية من ذروة الموجة الحارة اليوم قبل نهاية فصل الصيف رسمياً، وتسيطر على البلاد اجواء ساخنة صعبة التحمل، وهو ما قد يسبب الإجهاد الحراري و ضربة الشمس إذا تم التعرض لاشعة الشمس المباشرة بشكل مطول خلال ساعات النهار التي تشهد ذروة الموجة.

ما هي ضربة الشمس؟

ضربة الشمس هي أخطر أنواع الأمراض المرتبطة بالحرارة، وتحدث عندما ترتفع درجة حرارة الجسم إلى 40 درجة مئوية أو أكثرنتيجة التعرض الطويل للشمس أو البقاء في بيئة شديدة الحرارة، خاصة مع بذل مجهود بدني

أعراض ضربة الشمس

السمة المميزة لضربة الشمس هي ارتفاع درجة حرارة الجسم الأساسية فوق 40 درجةمئوية،لكن الإغماء قد يكون العلامة الأولى.



صداع.

دوخة.

تعرق شديد وإذا بدأت أعراض الجفاف فإن العرق يقل.

بشرة حمراء وساخنة وجافة.

ضعف أو تقلصات العضلات.

قيء وغثيان.

ترنح ومشكلات التوازن (عدم القدرة على تنسيق الحركة).

سرعة ضربات القلب.

تنفس سريع.

التغييرات السلوكية مثل الارتباك والهذيان.

تشنج.

فقدان الوعي.

ارتفاع أو انخفاض في ضغط الدم.

صوت فقاعات أو قرقرة في الرئتين.

قلة البول (انخفاض إنتاج البول).

الإعياء.

من الأكثر عرضة للإصابة بضربة الشمس؟

يزداد خطر الإصابة بضربة الشمس لدى:

كبار السن.

الأطفال والرضع.

الحوامل.

مرضى القلب والسكري وارتفاع ضغط الدم.

العمال الذين يعملون في الأماكن المكشوفة.

الرياضيين الذين يمارسون نشاطًا بدنيًا في الأجواء الحارة.

الأشخاص الذين لا يشربون كمية كافية من الماء.

الإسعافات الأولية لضربة الشمس

إذا ظهرت علامات ضربة الشمس على شخص ما:

انقله فورًا إلى مكان بارد أو مظلل.

اتصل بالإسعاف إذا كان فاقدًا للوعي أو يعاني من تشوش شديد.

انزع الملابس الزائدة.

برّد الجسم باستخدام الماء البارد أو الكمادات على الرقبة والإبطين والفخذين.

استخدم مروحة إن توفرت.

إذا كان المصاب واعيًا وقادرًا على البلع، يمكن إعطاؤه رشفات صغيرة من الماء.

ولا تحاول إعطاء أي سوائل لشخص فاقد الوعي أو يعاني من اضطراب شديد في الوعي.

كيف تحمي نفسك من الإجهاد الحراري؟

أما فيما يتعلق بالإرشادات الوقائية لتجنب الإجهاد الحراري، فقد أوصت وزارة الصحة المصرية بتخصيص ساعتين إلى ثلاث ساعات يوميًا للبقاء في مكان بارد أو جيد التهوية لتقليل العبء الحراري على الجسم ، إلى جانب شرب السوائل والمياه بانتظام دون انتظار الشعور بالعطش لتعويض مايفقده الجسم بسبب الحرارة.

ارتداء ملابس فاتحة

كما دعت الوزارة إلى ارتداء ملابس خفيفة وفضفاضة وفاتحة اللون لمساعدة الجسم على التخلص من الحرارة الزائدة، مع ضرورة إيلاء اهتمام خاص بكبار السن والأطفال والحوامل وأصحاب الأمراض المزمنة، لكونهم الفئات الأكثر عرضة للمضاعفات الصحية.

علامات ضربة الشمس

وفي السياق ذاته، شددت الوزارة على ضرورة الانتباه لأعراض الإجهاد الحراري أو ضربات الشمس، والتي تتمثل في الدوخة، الإرهاق الشديد، ارتفاع درجة حرارة الجسم، واضطرابالوعي.

وأكدت وزارة الصحة أنه في حال الاشتباه بالإصابة بضربة شمس، يجب طلب الرعاية الطبيةالفورية فورًا باعتبارها حالة طارئة تستدعي التدخل السريع، مشيرة إلى أن حماية الصحة فيالأجواء شديدة الحرارة تبدأ بإجراءات بسيطة لكنها تصنع فارقًا كبيرًا في الوقاية منالمضاعفات.