قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
في واقعتين منفصلتين.. السجن المُشدّد 12 سنة لسائق توك توك تحرّش بطالبة جامعية وربة منزل بسوهاج
بعد اتهامه بالاستيلاء على 160 مليون جنيه.. ضبط مستريح تونا الجبل بالمنيا في الإسكندرية
شريف فتحي يبحث مع وزير السياحة القبرصي تعزيز التعاون ودفع الحركة السياحية إلى مصر
زوجة سامح حسين تطلب الدعاء له في أزمته الصحية
الجو نار انهارده .. تحذير من طقس اليوم والمنخفض «الهندي» يُلطّف الأجواء غدًا
بعد منع حزب «يابلوكو» من خوض الانتخابات البرلمانية.. انتخابات روسيا بلا معارضة حقيقية |تفاصيل
روسيا تقصف مصنع «زابوروجستال» للمعادن في مقاطعة زابوروجيه
غير تابع للمدرسة.. تفاصيل جديدة بشأن إصابة 17 طالبًا في إنقلاب أتوبيس بالشروق
جامعة بنها ضمن الـ 300 الأفضل عالميا في 5 تخصصات بتصنيف شنغهاي للموضوعات 2026
شوبير يعلق على فوز الزمالك أمام غزل المحلة
احذروا الساعات المقبلة.. أعراض ضربة الشمس والإجهاد الحراري
مصادر: حالات طلاب حادث اتوبيس مدرسة سان جون الدولية "مستقرة"
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

احذروا الساعات المقبلة.. أعراض ضربة الشمس والإجهاد الحراري

اعراض ضربة الشمس
اعراض ضربة الشمس
رشا عوني

تشهد حالة الطقس اليوم الخميس ارتفاع درجات الحرارة بشكل ملحوظ ، حيث حذرت هيئة الأرصاد الجوية من ذروة الموجة الحارة اليوم قبل نهاية فصل الصيف رسمياً، وتسيطر على البلاد اجواء ساخنة صعبة التحمل، وهو ما قد يسبب الإجهاد الحراري و ضربة الشمس إذا تم التعرض لاشعة الشمس المباشرة بشكل مطول خلال ساعات النهار التي تشهد ذروة الموجة.

ما هي ضربة الشمس؟

ضربة الشمس هي أخطر أنواع الأمراض المرتبطة بالحرارة، وتحدث عندما ترتفع درجة حرارة الجسم إلى 40 درجة مئوية أو أكثرنتيجة التعرض الطويل للشمس أو البقاء في بيئة شديدة الحرارة، خاصة مع بذل مجهود بدني

أعراض ضربة الشمس 

السمة المميزة لضربة الشمس هي ارتفاع درجة حرارة الجسم الأساسية فوق 40 درجةمئوية،لكن الإغماء قد يكون العلامة الأولى.
 

  • صداع.
  • دوخة.
  • تعرق شديد وإذا بدأت أعراض الجفاف فإن العرق يقل.
  • بشرة حمراء وساخنة وجافة.
  • ضعف أو تقلصات العضلات.
  • قيء وغثيان.
  • ترنح ومشكلات التوازن (عدم القدرة على تنسيق الحركة).
  • سرعة ضربات القلب.
  • تنفس سريع.
  • التغييرات السلوكية مثل الارتباك والهذيان.
  • تشنج.
  • فقدان الوعي.
  • ارتفاع أو انخفاض في ضغط الدم.
  • صوت فقاعات أو قرقرة في الرئتين.
  • قلة البول (انخفاض إنتاج البول).
  • الإعياء.

من الأكثر عرضة للإصابة بضربة الشمس؟

يزداد خطر الإصابة بضربة الشمس لدى:

  • كبار السن.
  • الأطفال والرضع.
  • الحوامل.
  • مرضى القلب والسكري وارتفاع ضغط الدم.
  • العمال الذين يعملون في الأماكن المكشوفة.
  • الرياضيين الذين يمارسون نشاطًا بدنيًا في الأجواء الحارة.
  • الأشخاص الذين لا يشربون كمية كافية من الماء.

الإسعافات الأولية لضربة الشمس 

إذا ظهرت علامات ضربة الشمس على شخص ما:

  • انقله فورًا إلى مكان بارد أو مظلل.
  • اتصل بالإسعاف إذا كان فاقدًا للوعي أو يعاني من تشوش شديد.
  • انزع الملابس الزائدة.
  • برّد الجسم باستخدام الماء البارد أو الكمادات على الرقبة والإبطين والفخذين.
  • استخدم مروحة إن توفرت.
  • إذا كان المصاب واعيًا وقادرًا على البلع، يمكن إعطاؤه رشفات صغيرة من الماء.
  • ولا تحاول إعطاء أي سوائل لشخص فاقد الوعي أو يعاني من اضطراب شديد في الوعي.

كيف تحمي نفسك من الإجهاد الحراري؟  

أما فيما يتعلق بالإرشادات الوقائية لتجنب الإجهاد الحراري، فقد أوصت وزارة الصحة المصرية بتخصيص ساعتين إلى ثلاث ساعات يوميًا للبقاء في مكان بارد أو جيد التهوية لتقليل العبء الحراري على الجسم ، إلى جانب شرب السوائل والمياه بانتظام دون انتظار الشعور بالعطش لتعويض مايفقده الجسم بسبب الحرارة. 

ارتداء ملابس فاتحة

كما دعت الوزارة إلى ارتداء ملابس خفيفة وفضفاضة وفاتحة اللون لمساعدة الجسم على التخلص من الحرارة الزائدة، مع ضرورة إيلاء اهتمام خاص بكبار السن والأطفال والحوامل وأصحاب الأمراض المزمنة، لكونهم الفئات الأكثر عرضة للمضاعفات الصحية.

علامات ضربة الشمس 

وفي السياق ذاته، شددت الوزارة على ضرورة الانتباه لأعراض الإجهاد الحراري أو ضربات الشمس، والتي تتمثل في الدوخة، الإرهاق الشديد، ارتفاع درجة حرارة الجسم، واضطرابالوعي.

 وأكدت وزارة الصحة أنه في حال الاشتباه بالإصابة بضربة شمس، يجب طلب الرعاية الطبيةالفورية فورًا باعتبارها حالة طارئة تستدعي التدخل السريع، مشيرة إلى أن حماية الصحة فيالأجواء شديدة الحرارة تبدأ بإجراءات بسيطة لكنها تصنع فارقًا كبيرًا في الوقاية منالمضاعفات.

اعراض ضربة الشمس الإجهاد الحراري حالة الطقس اليوم موعد انكسار الموجة الحارة موجة حارة إسعافات ضربة الشمس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اجازة 6 اكتوير2026

3 أيام مرتقبة.. موعد الإجازة الرسمية المقبلة في 2026

الذهب

أسعار الذهب الآن بعد قرار الفيدرالي الأمريكي.. كم وصل عيار 21 والجنيه؟

أرشيفية

الأتوبيس اتقلب بيهم.. إصابة 17 طالبا في حادث بالقاهرة الجديدة

الدولار

سعر الدولار اليوم بعد قرار الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة.. آخر تحديث بالبنوك

الطقس

تقلبات جوية وشائعات على السوشيال ميديا.. هل تتوقف الدراسة؟

احد الضحايا

بينهم أب وأبناؤه الأربعة.. صورة أحد ضحايا الصعق الكهربائي داخل مصنع مخللات بالأقصر

ياسر إبراهيم ومحمد هانى

رفض تغيير موقفه.. الأهلي يجمد مفاوضات التجديد مع هاني وياسر إبراهيم

الفيدرالي الأمريكي

المؤشر تجاوز 100 نقطة.. قفزة في الدولار بعد رفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة

ترشيحاتنا

منتخب مصر

اليوم .. انطلاق معسكر منتخب مصر استعدادا لمواجهة أنجولا وجنوب السودان

أيمن يونس

أيمن يونس : أرضية ملعب مباراة الزمالك وغزل المحلة سيئة وأثرت على اللاعبين

خوان بيزيرا

الزمالك ينتظر 3 ملايين دولار بعد رحيل خوان بيزيرا خلال أيام

بالصور

احذروا الساعات المقبلة.. أعراض ضربة الشمس والإجهاد الحراري

اعراض ضربة الشمس
اعراض ضربة الشمس
اعراض ضربة الشمس

أزمة صحية مفاجئة تصيب سامح حسين.. خضع لجراحة ويتلقى الرعاية بالعناية المركزة

سامح حسين
سامح حسين
سامح حسين

موعد آذان المغرب.. مواقيت الصلاة اليوم الخميس 17 سبتمبر

مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم

طريقة عمل التونة القطع في المنزل

طريقة عمل التونة القطع فى المنزل.
طريقة عمل التونة القطع فى المنزل.
طريقة عمل التونة القطع فى المنزل.

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سجال في مجلس النواب اللبناني.. ماذا عن التزامات إسرائيل؟!

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سليلة الشموخ لا تلويها الايام

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أخاف أن أفقدك .. فأتصرف كأنني لا أحتاجك

نهال المغربل – نائب وزير التخطيط للمتابعة سابقاً

نهال المغربل تكتب: المرافق والخدمات العامة على المستوى المحلي: ماذا نتابع؟ ولماذا؟ وكيف؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: "قمة نيودلهي" إرادة الصعود المشترك

المزيد