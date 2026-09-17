ميرنا نور الدين تبهر جمهورها بجمالها في أحدث إطلالاتها

شاركت الفنانة ميرنا نور الدين صورة جديدة لها في أحدث ظهور، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وخطفت ميرنا الأنظار بلوك كاجوال عصري وأنيق، ونالت إعجابا كبيرا من جمهورها ومتابعيها.

وتحرص ميرنا نور الدين من وقت لآخر على مشاركة جمهورها صورا من أحدث إطلالاتها، إلى جانب كواليس وأخبار أعمالها الفنية، عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتواصل ميرنا نور الدين حضورها الفني خلال الفترة الحالية، بعد مشاركتها في عدد من الأعمال التي قدمت من خلالها شخصيات متنوعة، وحققت تفاعلًا مع الجمهور.