قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الجمعة... قطع المياه عن عدد من المناطق بالهرم وفيصل بالجيزة
هالة فاخر تدخل المستشفى.. مش قادرة تتنفس | تفاصيل حالتها الصحية
قبل انطلاق الجولة الخامسة .. ترتيب جدول الدوري السعودي
الداخلية تداهم أوكار الكيف بالمحافظات وتضبط مخدرات بقيمة 128 مليون جنيه
وزارة الخارجية تواصل جهودها للإفراج عن البحارة المصريين المحتجزين قبالة السواحل الصومالية
نيوزويك: الرئيس "شي" يعزز زعامة الصين كقائد لكتلة مناهضة لواشنطن
التنمية المحلية والبيئة تطلق حواراً مجتمعياً لصياغة قرار تنظيم صيد الطيور المهاجرة في مصر
شوبير يكشف سبب استبعاد إمام عاشور من قائمة الأهلي أمام سموحة
الإيكونوميست: مراكز البيانات تتحوّل إلى واحدة من أبرز القضايا السياسية في أمريكا
بدفع من الصناعة وقناة السويس.. الحكومة تعلن قفزة في معدلات النمو الاقتصادي
عن عمر ناهز 92 عاماً .. وفاة أيقونة حركة تحرير المرأة في أمريكا
تعرّف على القيمة التسويقية لـ الأهلي وسموحة قبل لقاء اليوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

ميرنا نور الدين تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي

ميرنا نور الدين
ميرنا نور الدين
أحمد البهى

شاركت الفنانة ميرنا نور الدين جمهورها ومتابعيها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، مجموعة من الصور الجديدة من أحدث ظهور لها.

وظهرت ميرنا نور الدين خلال الصور بإطلالة أنيقة باللون الأسود، نسقتها مع إكسسوارات بتفاصيل ذهبية، واعتمدت تسريحة شعر مرفوعة ومكياجًا هادئًا أكمل إطلالتها.

وجاءت الصور في أجواء بسيطة، حيث شاركت ميرنا متابعيها عددًا من اللقطات المختلفة من جلسة التصوير، لتكشف عن أحدث ظهور لها عبر السوشيال ميديا.

وتحرص ميرنا نور الدين من وقت لآخر على مشاركة جمهورها بصور من أحدث إطلالاتها، إلى جانب كواليس وأخبار أعمالها الفنية، عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتواصل ميرنا نور الدين حضورها الفني خلال الفترة الحالية، بعد مشاركتها في عدد من الأعمال التي قدمت من خلالها شخصيات متنوعة، وحققت تفاعلًا مع الجمهور.

الفنانة ميرنا نور الدين ميرنا نور الدين النجمة ميرنا نور الدين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح وشقيقته

حبيب قلب عمتو.. شقيقة محمد صلاح تكشف اسم مولوده الجديد

الذهب

الذهب يُعاود الارتفاع.. قفزة جديدة لعيار 21 في مصر

مشغولات ذهبية

مسار أكثر حذراً.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الخميس

السيارة

أحدهم توفى.. الداخلية تكشف مفاجأة في واقعة مطاردة سيارة لأخرى بالقليوبية

محمد صلاح

«ليل» محمد صلاح .. أبرز صفات ابن الفرعون المصري الجديد

الصلاة

هل تصح الصلاة بقراءة الفاتحة فقط دون سورة بعدها؟.. رد الفقهاء

الدولار

عقب صعوده.. أقل سعر لصرف الدولار اليوم الخميس في البنوك

تنسيق الجامعات 2026

موعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026 للثانوية العامة

ترشيحاتنا

الحسين عموتة

شوبير يكشف خطة عموتة لتدوير حراس الأهلي بين المباريات

حمزة عبدالكريم

والد حمزة عبدالكريم يكشف عن سر تألق نجله مع برشلونة

ألفا توريه نجم ميتز الفرنسي

الأهلي السعودي يدخل في مفاوضات قوية لضم ألفا توريه نجم ميتز الفرنسي

بالصور

هالة فاخر تدخل المستشفى.. مش قادرة تتنفس | تفاصيل حالتها الصحية

هالة فاخر
هالة فاخر
هالة فاخر

تقترب من 20 مليونا.. سعر إطلالة بوسي في عيد ميلادها يثير الجدل

بوسي
بوسي
بوسي

أبو البنات جاب ولد.. أسرار وصور من حياة محمد صلاح العائلية |شاهد

محمد صلاح
محمد صلاح
محمد صلاح

طلاق ابنة نجلاء فتحي سبب موتها.. هل يسبب الحزن الوفاة؟

ابنة نجلاء فتحي
ابنة نجلاء فتحي
ابنة نجلاء فتحي

فيديو

صورة أرشيفية

رصاص الانتقام.. حبس المتهمين بإطلاق النار على منزل في سوهاج للتحقيقات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التريند الهابط .. عندما نصنع الإسفاف بأيدينا

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: بعد خطاب وارش.. رسالة جاكسون هول هل وصلت للقاهرة؟

سيد عبد الفتاح

سيد عبد الفتاح يكتب: مصر والصين شراكة تعيد ترتيب أوراق المنطقة

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: غضب المناخ وصمت وترقب العالم دون حراك

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك الرحيم

المزيد