ميرنا نور الدين تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي

شاركت الفنانة ميرنا نور الدين جمهورها ومتابعيها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، مجموعة من الصور الجديدة من أحدث ظهور لها.

وظهرت ميرنا نور الدين خلال الصور بإطلالة أنيقة باللون الأسود، نسقتها مع إكسسوارات بتفاصيل ذهبية، واعتمدت تسريحة شعر مرفوعة ومكياجًا هادئًا أكمل إطلالتها.

وجاءت الصور في أجواء بسيطة، حيث شاركت ميرنا متابعيها عددًا من اللقطات المختلفة من جلسة التصوير، لتكشف عن أحدث ظهور لها عبر السوشيال ميديا.

وتحرص ميرنا نور الدين من وقت لآخر على مشاركة جمهورها بصور من أحدث إطلالاتها، إلى جانب كواليس وأخبار أعمالها الفنية، عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتواصل ميرنا نور الدين حضورها الفني خلال الفترة الحالية، بعد مشاركتها في عدد من الأعمال التي قدمت من خلالها شخصيات متنوعة، وحققت تفاعلًا مع الجمهور.