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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بنسبة إنجاز 97٪.. الشرقية تستجيب لـ 2739 شكوى وطلباً من المواطنين

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محمد الطحاوي

أكد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، أن منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة تمثل إحدى الآليات الفاعلة لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتعزيز التواصل مع المواطنين، والاستماع إلى مطالبهم وشكاواهم، وإيجاد الحلول المناسبة بكل جدية ودقة.

وأوضح المحافظ أن المنظومة تعتمد على آليات فحص دقيقة ومراجعة منضبطة قبل إحالة الشكاوى إلى الجهات المختصة، بما يضمن تحقيق أعلى معدلات الاستجابة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة، ورفع مستوى رضا المواطنين.

ومن جانبه، أوضح وليد عبد الحميد، مدير البوابة الإلكترونية ومنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمحافظة الشرقية، نجاح فريق عمل منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بالمحافظة في الاستجابة لـ(٢٧٣٩) شكوى وطلبًا مقدمًا من المواطنين على مدار شهر أغسطس، بنسبة إنجاز بلغت (٩٧)، فضلًا عن التعامل الفوري مع (٣٦) شكوى واردة من خلال مبادرة "صوتك مسموع"، التي أطلقتها وزارة التنمية المحلية تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، محققًا معدل إنجاز بلغ ١٠٠٪.

وأضاف مدير منظومة الشكاوى الحكومية بالمحافظة أن هناك عددًا من قنوات التواصل الرسمية لتلقي ومتابعة شكاوى ومطالب المواطنين على مدار الساعة.

الشرقية محافظ الشرقية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية

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