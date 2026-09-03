للقضاء على قوائم الانتظار.. صحة الشرقية تجري 5 آلاف جراحة خلال أغسطس

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع الصحة وتسعى بشكل مستمر إلى دعم المستشفيات الحكومية ورفع كفاءتها التشغيلية، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير خدمات صحية متميزة للمواطنين، مشيدًا بالنجاح الذي حققته صحة الشرقية خلال شهر أغسطس، حيث تم إجراء (٥ الاف و٧٥) عملية جراحية ومنظاراً تشخيصياً وقسطرة قلبية ، بما يسهم في تقليل قوائم الانتظار وتخفيف الأعباء عن المرضى، ويعكس جاهزية الفرق الطبية وكفاءة المنظومة الصحية بالمحافظة.

ومن جانبه أوضح الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة بالشرقية أنه تم اجراء (٥الاف و ٧٥) عملية جراحية ومنظارًا تشخيصيًا وقسطرة قلبية للقضاء على قوائم الانتظار بجميع المستشفيات التابعة لمديرية الشئون الصحية على مدار شهر أغسطس ، شملت (٤الاف و ١٤٧) عملية جراحية ناجحة كبرى ومتوسطة وذات مهارة وذات مهارة فائقة و(٧٢٧) منظارًا تشخيصيًا و (٢٠١)قسطرة قلبية.

وأشار إلي أنه بلغ عدد العمليات خلال شهر اغسطس سجلت رقما قياسيا في عدد العمليات الجراحية بإجمالي (٥الاف و ٧٥) مقارنه بشهر يوليو والذي تم فية اجراء (٤الاف و ٩٧١) عملية جراحية و منظارا و قسطرة قلبية، بزيادة في عدد العمليات بواقع (١٠٤) عملية مما يعكس كفاءه الاطقم الطبية في القضاء على قوائم الانتظار.

أكد محافظ الشرقية على استمرار دعم المبادرات الصحية وتطوير المستشفيات الحكومية وتزويدها بأحدث الأجهزة الطبية لضمان حصول المواطنين على خدمة صحية متطورة وآمنة، وتقديم رعاية طبية تليق بأبناء محافظة الشرقية.