تشكيل الأهلي المتوقع أمام سموحة.. عموتة يعتمد على بقرار وزيزو وبن شرقي

استقر الحسين عموتة، المدير الفني لفريق الأهلي، على التشكيل المتوقع الذي يخوض به مواجهة سموحة، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويستضيف الأهلي نظيره سموحة في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الخميس، على استاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الثالثة من الدوري المصري.

ويدخل الأهلي اللقاء محتلاً المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 6 نقاط، بينما يتواجد سموحة في المركز السابع عشر برصيد نقطة واحدة.

ومن المنتظر أن يعتمد الحسين عموتة على منصف بقرار لقيادة هجوم الأهلي أمام سموحة، على أن يتواجد خلفه الثلاثي أحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقي وطاهر محمد طاهر.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام سموحة:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: أحمد نبيل كوكا، عمرو الجزار، هادي رياض، محمد هاني.

خط الوسط: مروان عطية، علي محمود، أحمد سيد زيزو، أشرف بن شرقي، طاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: منصف بقرار.