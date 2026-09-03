قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
معايا فلوس.. طفل صعيدي يرفض 100 جنيه مكافأة ويفاجئ سائق ملاكي
مواعيد قطارات تالجو الخميس 3 سبتمبر 2026 من القاهرة وأسوان
«باشات»: السيسي عزّز الحضور المصري في إفريقيا بزيارات شملت مختلف مناطق القارة
إعلام عبري: الجيش الإسرائيلي يرفع مستوى التأهب في الضفة الغربية
في المركز الخامس.. مصر تحصد 58 ميدالية بدورة ألعاب البحر المتوسط بإيطاليا
الحرباء والذكاء الاصطناعي.. موكوينا يكشف طريقته التدريبية مع بيراميدز
حاتم باشات: سد جوليوس نيريري ليس المشروع الوحيد لمصر في حوض النيل
البابا تواضروس يشرح قانون «لا تدينوا لكي لا تُدانوا» من الكاتدرائية المرقسية
عقب ارتفاعه أمس .. سعر الدولار اليوم الخميس 3-9-2026
«لما حد يشكرني بكون فوق السحاب».. الصيدلي مينا يكشف كواليس عمله في توصيل الطلبات
رايان جيجز عن مواجهة ميسي: «كان غير قابل للإيقاف.. واختفى أمامي فجأة»
البابا تواضروس يحدد 5 مبادئ لـ "عدم الإدانة" في عظة الأربعاء بالإسكندرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تشكيل الأهلي المتوقع أمام سموحة.. عموتة يعتمد على بقرار وزيزو وبن شرقي

الأهلي
الأهلي
حمزة شعيب

استقر الحسين عموتة، المدير الفني لفريق الأهلي، على التشكيل المتوقع الذي يخوض به مواجهة سموحة، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويستضيف الأهلي نظيره سموحة في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الخميس، على استاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الثالثة من الدوري المصري.

ويدخل الأهلي اللقاء محتلاً المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 6 نقاط، بينما يتواجد سموحة في المركز السابع عشر برصيد نقطة واحدة.

ومن المنتظر أن يعتمد الحسين عموتة على منصف بقرار لقيادة هجوم الأهلي أمام سموحة، على أن يتواجد خلفه الثلاثي أحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقي وطاهر محمد طاهر.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام سموحة:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: أحمد نبيل كوكا، عمرو الجزار، هادي رياض، محمد هاني.

خط الوسط: مروان عطية، علي محمود، أحمد سيد زيزو، أشرف بن شرقي، طاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: منصف بقرار.

الأهلي عموته سموحة مباريات الدوري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حادث اتوبيس نويبع

ننشر أسماء ضحايا حادث أتوبيس نويبع.. 22 وفاة و28 مصابا بينهم 3 أفراد شرطة

محافظ جنوب سيناء

اختلال عجلة القيادة.. محافظ جنوب سيناء يكشف آخر تطورات حادث أتوبيس دهب نويبع

عبلة كامل

بعد اخر ظهور فى رمضان الماضي.. أحمد كمال يكشف الحالة الصحية للفنانة عبلة كامل

الدولار

ارتفاعات جديدة في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه

الدكتور مينا جرجس وعمرو مغربي عضو صيادلة القاهرة

صيادلة القاهرة توفر 6 فرص عمل لـ"الصيدلي الدليفري".. ومفاوضات لإقناعه بالقبول

وزير الصحة

الصحة: ارتفاع وفيات حادث أتوبيس جنوب سيناء لـ 22 والمصابين 28 شخصا

كارفاخال

النصر السعودي يقترب من حسم صفقة كارفخال

صورة ارشيفية

الأرصاد تزف بشرى للمواطنين: درجات الحرارة تعود لمعدلاتها الطبيعية

ترشيحاتنا

باشات

باشات: مصر نفذت مشروعات مائية عديدة في إفريقيا لتوفير مياه الشرب ودعم التنمية

باشات

باشات: اهتمام الرئيس السيسي بإفريقيا منذ 2014 عزز الحضور المصري وبنى شراكات جديدة

باشات

باشات: سد جوليوس نيريري يعزز الحضور المصري في إفريقيا ويدعم العلاقات مع دول القارة

بالصور

أسعار سوزوكى ماروتى موديل 2009 المستعملة في مصر

سوزوكى ماروتى
سوزوكى ماروتى
سوزوكى ماروتى

للبنات المهتمة ببشرتها وجمالها.. تحذير عاجل من منتجات التجميل.. بها مواد خطيرة

البشرة
البشرة
البشرة

بعد غياب 6 سنوات.. ميتسوبيشي تعيد "باجيرو" بجيل خامس أكثر تطورا

ميتسوبيشي باجيرو 
ميتسوبيشي باجيرو 
ميتسوبيشي باجيرو 

ذهب نوربورغرينغ بحريني.. فريق 2 سيز موتورسبورت يتوج بكأس التحمل في إنجاز جديد

فريق 2 سيز موتورسبورت
فريق 2 سيز موتورسبورت
فريق 2 سيز موتورسبورت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: غضب المناخ وصمت وترقب العالم دون حراك

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك الرحيم

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : الدراما التي تشبهنا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: استهلاك الصدمات وموت المشاعر

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: حرب استنزاف أمريكية إيرانية يدفع الخليج فواتيرها

المزيد