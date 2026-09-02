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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

بعد غياب 6 سنوات.. ميتسوبيشي تعيد "باجيرو" بجيل خامس أكثر تطورا

ميتسوبيشي باجيرو 
ميتسوبيشي باجيرو 
كريم عاطف

تستعد ميتسوبيشي لإعادة واحدة من أشهر سياراتها في عالم الدفع الرباعي، مع الكشف عن الجيل الخامس الجديد كليا من "باجيرو" موديل 2027، بعد توقف إنتاج السيارة عام 2021، لتعود بتصميم مختلف وتقنيات حديثة وقدرات أكبر على الطرق الوعرة.

وتشهد باجيرو الجديدة تحول كبير في بنيتها الهندسية، حيث تعتمد على شاسيه مستقل مطور انطلاق من قاعدة ميتسوبيشي تريتون، مع تعديلات واسعة لتعزيز الصلابة وتحسين مستويات الراحة والثبات، كما حصلت على نظام تعليق خلفي مختلف عن البيك أب، يجمع بين المحور الصلب ونظام الخمس وصلات والنوابض اللولبية.

وتأتي السيارة بأبعاد كبيرة، حيث يبلغ طولها 4.92 متر وعرضها 1.925 متر، مع قاعدة عجلات تصل إلى 2.87 متر، بينما يحمل تصميمها ملامح أكثر قوة وصندوقية، مستوحاة من سيارات الدفع الرباعي التقليدية.

وتتخلى باجيرو الجديدة عن أحد أشهر عناصر تصميمها، وهو الإطار الاحتياطي المثبت على الباب الخلفي، ليتم نقله إلى أسفل السيارة، فيما تستلهم بعض تفاصيل التصميم من تاريخ باجيرو ومشاركاتها الشهيرة في رالي داكار.

أما المقصورة، فتأتي بتصميم جديد كليا يوفر سبعة مقاعد، مع شاشتين قياس 14.3 بوصة في الفئات الأعلى، إحداهما لنظام المعلومات والترفيه والأخرى للعدادات الرقمية، كما حافظت ميتسوبيشي على الأزرار التقليدية للتحكم في التكييف ومنظومة الدفع الرباعي.

وتعتمد باجيرو 2027 عند الإطلاق على محرك ديزل سعة 2.4 لتر مزود بتيربو، يولد قوة تصل إلى 204 حصان وعزم دوران يبلغ حتى 480 نيوتن متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي جديد من 8 سرعات.

وتحصل السيارة على منظومة "سوبر سيليكت" للدفع الرباعي، مع قفل للدفرنس الخلفي ونطاق منخفض للسرعات، إلى جانب سبعة أوضاع للقيادة تشمل الرمال والطين والصخور والثلوج.

ومن المقرر أن تنتج باجيرو الجديدة في تايلاند بدلا من اليابان، لتبدأ فصل جديد في تاريخ سيارة انطلق مشوارها عام 1982 وحققت مبيعات تجاوزت 3.3 مليون سيارة حول العالم.

ميتسوبيشي باجيرو ميتسوبيشي تريتون ميتسوبيشي باجيرو

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