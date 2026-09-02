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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

ماريان جرجس: زيارة شي جين بينج لمصر تحمل رسائل سياسية واقتصادية واستراتيجية

جانب من الحلقة
جانب من الحلقة
منار عبد العظيم

أكدت الدكتورة ماريان جرجس، الكاتبة والباحثة في العلاقات الدولية، أن زيارة الرئيس الصيني شي جين بينج إلى مصر لا يمكن النظر إليها باعتبارها زيارة بروتوكولية، مشيرة إلى أن توقيت الزيارة يحمل رسائل سياسية واستراتيجية واقتصادية بالغة الأهمية.

وقالت، في تصريحات لقناة النيل للأخبار، إن الزيارة تعكس مستوى الثقة في الاقتصاد المصري، كما تؤكد مكانة القاهرة ودورها على المستويين الإقليمي والدولي.

مصر طرف مؤثر في معادلة المنطقة

وأوضحت أن الزيارة تأتي في توقيت إقليمي شديد الحساسية، في ظل الأزمات الممتدة التي تشهدها المنطقة، وعلى رأسها الحرب في غزة، والأوضاع في السودان، والتطورات المتلاحقة في منطقة البحر الأحمر.

وأضافت أن زيارة الرئيس الصيني تعكس رغبة بكين في تعزيز الحوار مع الدولة الأكثر تأثيرًا في محيطها العربي، كما تؤكد أهمية الدور المصري في تحقيق التوازن الإقليمي.

شراكة استراتيجية تتجاوز المحاور

وأشارت الباحثة في العلاقات الدولية إلى أن الصين لا تنظر إلى مصر باعتبارها دولة تابعة لمحور معين، وإنما باعتبارها دولة ذات ثقل ومكانة إقليمية، وهو ما يمنح العلاقات بين البلدين أبعادًا سياسية واستراتيجية تتجاوز حدود التعاون التقليدي.

الاقتصاد وسلاسل الإمداد في صدارة الاهتمام

وأكدت أن الزيارة تحمل أيضًا رسالة اقتصادية مهمة، خاصة في ظل الاضطرابات التي يشهدها الاقتصاد العالمي وسلاسل الإمداد وحركة التجارة الدولية.

ولفتت إلى أن الشراكة الاقتصادية بين مصر والصين تدخل مرحلة جديدة لم تعد تقتصر على التجارة وتبادل السلع، وإنما تتجه نحو الإنتاج والتصنيع والاستثمار ونقل التكنولوجيا.

قناة السويس تتحول إلى منصة للإنتاج

وأوضحت أن مصر تسعى إلى الاستفادة من موقع قناة السويس والمنطقة الاقتصادية التابعة لها، ليس فقط باعتبارها ممرًا رئيسيًا لحركة التجارة العالمية، وإنما كمنصة للإنتاج والتصنيع والتصدير.

وأكدت أن هذا التوجه يمثل تحولًا مهمًا في طبيعة الشراكة الاقتصادية مع الجانب الصيني، ويفتح المجال أمام زيادة الاستثمارات وتعزيز التصنيع داخل مصر.

المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تجذب الاستثمارات الصينية

ولفتت إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمثل نقطة جذب مهمة للاستثمارات الصينية، في ظل الموقع الاستراتيجي لمصر وقربها من الأسواق الأفريقية والأوروبية والعربية.

وأوضحت أن المنتجات التي يتم تصنيعها في مصر يمكن أن تستفيد من هذا الموقع للوصول إلى أسواق متعددة، بما يعزز فرص الاستثمار والتصدير.

تكامل بين الإمكانات المصرية والصينية

وأكدت ماريان جرجس أن المعادلة الاقتصادية بين البلدين تقوم على تكامل واضح في الإمكانات؛ فالصين تمتلك رؤوس الأموال والخبرات والأسواق وسلاسل الإنتاج، بينما تمتلك مصر الموقع الاستراتيجي وقناة السويس والمنطقة الاقتصادية، إلى جانب كونها بوابة رئيسية إلى الأسواق الأفريقية والعربية والأوروبية.

توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا

وشددت على أن نجاح مصر في توظيف هذه المزايا وتحويلها إلى فرص إنتاجية واستثمارية من شأنه أن يدفع العلاقات المصرية الصينية إلى مرحلة أكثر نضجًا، خاصة مع التوجه نحو توطين الصناعة وزيادة الاستثمارات ونقل التكنولوجيا.

مصر.. قاعدة للإنتاج والتصدير

واختتمت الدكتورة ماريان جرجس بالتأكيد على أن الصين لا تنظر إلى مصر باعتبارها سوقًا استراتيجية فقط، وإنما باعتبارها قاعدة ومنصة للإنتاج والتصنيع والتصدير.

وأشارت إلى أن هذا التوجه يفتح المجال أمام مرحلة جديدة من الشراكة الاقتصادية بين البلدين، ويعزز قدرة مصر على توظيف موقعها الجغرافي ومقوماتها الاقتصادية في خدمة التجارة والاستثمار والتنمية.

الدكتورة ماريان جرجس العلاقات الدولية زيارة الرئيس الصيني

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