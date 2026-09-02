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رئيس اقتصادية النواب: زيارة الرئيس الصيني تعزز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين
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بيان مشترك لمصر والصين حول مواصلة تعميق علاقات الشراكة الإستراتيجية الشاملة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلمانية: زيارة الرئيس الصيني لمصر تؤسس لمرحلة جديدة من الشراكة الإستراتيجية بمختلف المجالات

أمل عصفور
أمل عصفور
محمد الشعراوي

أكدت النائبة أمل عصفور، عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، أن زيارة الرئيس الصيني شي جين بينج إلى مصر تمثل محطة مهمة في مسار العلاقات المصرية الصينية، وتؤكد ما تتمتع به العلاقات بين القاهرة وبكين من قوة وعمق، خاصة مع احتفال البلدين بمرور 70 عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية.

وقالت النائبة أمل عصفور إن الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والصين، التي ارتقت إليها العلاقات عام 2014، أثبتت على مدار السنوات الماضية قدرتها على تحقيق مصالح مشتركة للبلدين، سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي أو التنموي، مؤكدة أن المرحلة المقبلة تفتح آفاقًا أوسع للتعاون في مجالات الصناعة والتكنولوجيا والطاقة والنقل والبنية التحتية والتحول الرقمي، بما يدعم جهود التنمية في مصر.

وأشادت عضو مجلس النواب بمراسم توقيع 5 اتفاقيات ومذكرات تفاهم، إلى جانب أكثر من 20 وثيقة تعاون بين البلدين، معتبرة أن هذه الاتفاقيات تمثل ترجمة عملية للإرادة السياسية المشتركة لتعزيز التعاون، وتشمل مجالات التعاون الاقتصادي والفني، وسلاسل الصناعة والإمداد، وتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب التعاون المرتبط بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فضلًا عن وثائق أخرى في مجالات التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي والتمويل والنقل والإعلام.

 مواصلة تعميق علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة

وأضافت النائبة أمل عصفور أن البيان المصري الصيني المشترك حول مواصلة تعميق علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة يمثل خريطة طريق واضحة للمرحلة المقبلة، خاصة مع الاتفاق على توسيع التعاون في الطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والتصنيع المحلي، والعمل على توطين صناعات جديدة، إلى جانب تطوير المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للصناعة والخدمات اللوجستية والطاقة النظيفة والاقتصاد الرقمي.

وأشارت إلى أن البيان المشترك يعكس كذلك توافقًا مهمًا في عدد من القضايا الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها دعم السلم والاستقرار، وتعزيز التعاون بين دول الجنوب العالمي، وإصلاح مؤسسات التمويل والنظام الدولي بما يحقق قدرًا أكبر من العدالة والتمثيل للدول النامية، فضلًا عن التأكيد على أهمية القضية الفلسطينية ورفض مخططات تهجير الشعب الفلسطيني، ودعم حل الدولتين.

وشددت النائبة أمل عصفور على أن السياسة الخارجية المصرية تقوم على تنويع العلاقات والشراكات الدولية والانفتاح على مختلف القوى العالمية، بما يحافظ على استقلالية القرار المصري ويعظم المصالح الوطنية، مؤكدة أن تعزيز الشراكة مع الصين لا يأتي على حساب علاقات مصر مع شركائها الآخرين، وإنما يعكس نهجًا مصريًا يقوم على التوازن والانفتاح وبناء علاقات قائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.

أمل عصفور مجلس النواب البرلمان الرئيس الصيني شي جين بينج حزب الشعب الجمهوري

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