البرلمان العربي يدين الاعتداء الإيراني على الناقلة السعودية سدر

أعرب محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، عن إدانة البرلمان العربي واستنكاره الشديدين للاعتداء الإيراني السافر على الناقلة السعودية "سدر"، خلال عبورها مضيق هرمز، وما نتج عنه من وفيات في صفوف طاقم الناقلة.

وحذّر "اليماحي"، من خطورة المساس بحرية الملاحة الدولية في مضيق هرمز وما قد يترتب على ذلك من تداعيات خطيرة على أمن وسلامة الممرات المائية الدولية، وأمن الطاقة وسلاسل الإمداد العالمية، فضلًا عن تهديد السلم والأمن الإقليمي والدولي.

الناقلة السعودية سدر

وأكد رئيس البرلمان العربي أن استهداف السفن والناقلات التجارية أثناء عبورها الممرات المائية الدولية يمثل تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا واضحًا لقواعد القانون الدولي.

كما دعا المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته في ضمان أمن الملاحة الدولية، واتخاذ موقف حازم تجاه أي ممارسات من شأنها تهديد سلامة الممرات البحرية الدولية أو تعريض أرواح المدنيين للخطر.

وأكد "اليماحي"، تضامن البرلمان العربي الكامل مع المملكة العربية السعودية فيما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها ومنشآتها الحيوية.