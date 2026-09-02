Infinix Hot 70 Pro 5G.. هاتف رائد ينطلق قريبا بشاشة خلفية مبتكرة

إذا كنت تبحث عن هاتف بمواصفات رائدة فيمكنك التفكير في هاتف Infinix Hot 70 Pro 5G والمقرر طرحه لأول مرة في 4 سبتمبر، حاملاً معه العديد من الميزات غير المألوفة. وقد كشفت الشركة بالفعل عن الكثير مما يمكن أن يتوقعه المشترون من هذا الهاتف الذكي الجديد. إليكم كل ما نعرفه عن Hot 70 Pro قبل إطلاقه.

مواصفات هاتف Hot 70 Pro 5G

سيتوفر هاتف Hot 70 Pro 5G بسمك 7.85 ملم فقط وشاشة تفاعلية خلفية تعرض المكالمات والرسائل ومعلومات الشحن والطقس وتنبيهات الكاميرا والعد التنازلي. كما يمكنها عرض أنماط ورموز تعبيرية مخصصة، وتتزامن تأثيرات الإضاءة مع الموسيقى والألعاب.

يتميز الهاتف بشاشة FHD+ مقاس 6.76 بوصة مع ثقب للكاميرا الأمامية، ومعدل تحديث 144 هرتز، ومعدل استجابة للمس 240 هرتز، وسطوع يصل إلى 950 شمعة/م² بتقنية HBM. أما بالنسبة للتصوير، فهو مزود بكاميرا رئيسية من سوني IMX882 بدقة 50 ميجابكسل كما يحتوي على كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل لالتقاط صور السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو.

مواصفات هاتف Hot 70 Pro 5G

ميزات هاتف Hot 70 Pro

يستخدم هاتف Hot 70 Pro معالج MediaTek Dimensity 7100 5G مع ذاكرة تخزين UFS 2.2. وتؤكد شركة Infinix أن الألعاب المدعومة تعمل بمعدل يصل إلى 90 إطارًا في الثانية. وتدعم بطاريته بسعة 6000 مللي أمبير الشحن السريع بقوة 45 واط، حيث تدّعي Infinix أن الشحن يصل إلى 50% في حوالي 25 دقيقة، ويستغرق حوالي 63 دقيقة للشحن الكامل. كما يتميز الهاتف بمقاومة للغبار والماء بمعيار IP68، وتقنية التنظيف الذاتي للسماعة، ونظام Android 16، وثلاثة تحديثات رئيسية لنظام التشغيل، وخمس سنوات من التحديثات الأمنية.



ويتم إطلاق هاتف Infinix Hot 70 Pro رسميًا في 4 سبتمبر. ولم تؤكد الشركة بعد السعر النهائي، لكنها أشارت إلى أن سعر الهاتف حوالي 265 دولارًا أمريكيًا.