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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تسريبات تكشف مواصفات هاتف Vivo X500 Pro Max بكاميرا LOFIC الثورية وبطارية ضخمة

Vivo X500 Pro Max
Vivo X500 Pro Max
احمد الشريف

كشفت تسريبات ومقاطع فيديو حية نشرها موقع GSMArena بالتعاون مع موقع Notebookcheck عن استعداد شركة "فيفو" (Vivo) لإطلاق هاتفها الرائد القادم "Vivo X500 Pro Max"، مزوداً بمستشعر كاميرا رئيسي ثوري يعتمد على تقنية "LOFIC" بالتعاون مع "زايس" (Zeiss) وبطارية ضخمة لتقديم أداء بصري وتشغيلي غير مسبوق في شهر سبتمبر 2026.

تقنية LOFIC الثورية

أوضح التقرير، الذي أعده الكاتب بيتر، أن الكاميرا الرئيسية في هاتف Vivo X500 Pro Max تعتمد على مستشعر سوني مخصص بدقة 50 ميجابكسل وبقياس كبير يبلغ 1/1.28 بوصة، مدعوماً بتقنية "مكثف التكامل ذو التدفق الجانبي" (LOFIC).

وتعمل هذه التقنية المتقدمة على تخزين الإشارات الضوئية الفائضة لمنع تشبع البكسلات واحتراق الإضاءة في المشاهد الساطعة، مما يمنح الكاميرا نطاقاً ديناميكياً خارقاً (Ultra-High Dynamic Range) وقدرات تصوير فيديو احترافية بدقة 4K بمعدل 240 إطاراً في الثانية وسينمائية تصل إلى 960 إطاراً في الثانية.

كاميرا بيريسكوب بدقة 200 ميجابكسل وحلقة تحكم دوارة

أشار المصدر إلى أن منظومة التصوير تضم كاميرا تقريب بيريسكوبية فائقة بدقة 200 ميجابكسل تعتمد على مستشعر سامسونج "ISOCELL HP0" الكبير بقياس 1/1.4 بوصة مع عدسات "APO" المعتمدة من زايس للتقريب البعيد دون فقدان الجودة، إلى جانب كاميرا فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابكسل من سلسلة سوني "IMX8". 

وتتميز جزيرة الكاميرات الخلفية العملاقة بوجود حلقة تحكم ميكانيكية دوارة محفورة بأرقام إعدادات حساسية الضوء (ISO) والتركيز اليدوي، مما يتيح للمصورين التحكم الاحترافي السريع المشابه للكاميرات الاحترافية.

شاشة BOE Q11 المتطورة ومعالج Dimensity 9600

واضاف تقرير موقع GSMArena أن الهاتف يحمل شاشة "LTPO AMOLED" متطورة بقياس 6.85 بوصة بدقة "2K" وتردد 144 هرتز، وتعد الأولى عالمياً التي تعتمد على مادة الإضاءة "BOE Q11" لتقديم أعلى كفاءة سطوع مع خفض استهلاك الطاقة. 

ويعمل الجهاز بالمعالج الرائد الجديد "Dimensity 9600" من شركة ميدياتك المصنع بأحدث دقة معمارية، إلى جانب بطارية سيليكون كربونية ضخمة تصل سعتها إلى 8000 مللي أمبير تدعم الشحن السلكي فائق السرعة والشحن اللاسلكي.

موعد الإطلاق الرسمي لسلسلة Vivo X500

ذكرت المصادر التقنية أن فيفو حددت شهر سبتمبر الجاري موعداً رسمياً لإزاحة الستار عن سلسلة هواتفها الرائدة الجديدة التي تضم طرازات "Vivo X500" و"X500 Pro" و"X500 Pro Max"، وسط توقعات بوصول طراز Pro Max للأسواق العالمية ليكون المنافس الأقوى في فئة التصوير الفوتوغرافي الاحترافي للعام الحالي.
 

Vivo X500 Pro Max vivo فيفو

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