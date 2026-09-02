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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

هيئة الاستثمار تعزّز خدمات المستثمرين ببورسعيد وتؤكد الالتزام بمواعيد إنهاء الإجراءات

الدكتور محمد عوض رئيس هيئة الاستثمار
الدكتور محمد عوض رئيس هيئة الاستثمار
علياء فوزى

قام الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بزيارة تفقدية إلى مركز خدمات المستثمرين ببورسعيد، لمتابعة سير العمل والتعرف على شكاوى المستثمرين ومقترحاتهم.

وأكد الدكتور محمد عوض، رئيس هيئة الاستثمار، خلال الزيارة، أن توسع الهيئة في إطلاق الخدمات والمنصات الإلكترونية خلال الفترة الماضية يتطلب تطويرًا مماثلًا في أداء مراكز خدمات المستثمرين، باعتبارها تضطلع بدور إرشادي مهم في توجيه المستثمرين وتعريفهم بالخدمات الإلكترونية الجديدة التي تطلقها الهيئة.

وأضاف أن مراكز خدمات المستثمرين تؤدي أيضًا دورًا ترويجيًا، يتمثل في عرض الفرص الاستثمارية المتاحة بالمحافظة، والتعريف بنظم الاستثمار المتنوعة التي تلبي مختلف الاحتياجات الاستثمارية.

ويقدم مركز خدمات المستثمرين ببورسعيد خدماته لنحو 2185 شركة.

والتقى الرئيس التنفيذي للهيئة مجموعة من مستثمري محافظة بورسعيد، ووجه بتسريع الاستجابة للشكاوى والمقترحات، سواء من خلال منصة رعاية المستثمرين وتلقي الشكاوى والمقترحات الخاصة بالاستثمار، التي أطلقتها الهيئة مؤخرًا، أو عبر موظفي مراكز خدمات المستثمرين.

تبسيط الإجراءات

وشدد الدكتور محمد عوض على ضرورة التزام العاملين بالمدد المحددة لإنهاء كل إجراء يخص الشركات، سواء المتعلقة بخدمات التأسيس أو ما بعد التأسيس، مع منع تكرار طلب أي مستند من المستثمرين أو وكلائهم.

كما وجه بالاستفادة من منظومة الربط التكاملي التي تشمل جميع الجهات المعنية بالاستثمار، والتي يتواجد ممثلوها بشكل دائم داخل مراكز خدمات المستثمرين، بما يسهم في تسريع الإجراءات وتيسير حصول المستثمرين على الخدمات.

وأكد الدكتور محمد عوض أهمية محافظة بورسعيد ودورها الفعال في دعم الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن الهيئة تولي المحافظة اهتمامًا خاصًا، حيث قامت بإنشاء منطقة حرة عامة ومركز لخدمات المستثمرين بها.

وأوضح أن الهيئة وقعت أيضًا بروتوكول تعاون مع جامعة بورسعيد في مجال تدريب وتأهيل طلاب وخريجي الجامعة، بما يسهم في إعداد الكوادر القادرة على المشاركة الفعالة في بيئة الاستثمار المصرية.

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