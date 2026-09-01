غلق المتحف المصري الكبير غدا أمام الزائرين.. وموعد استئناف الزيارة

أعلنت إدارة المتحف المصري الكبير غلق أبوابه أمام الزائرين غدا، على أن يتم استئناف الزيارة يوم الخميس المقبل.

ويأتي قرار الغلق بشكل مؤقت، حيث لن يتمكن الجمهور من دخول المتحف غدا، قبل أن تعود الزيارات واستقبال الزائرين مجددا يوم الخميس.

ويُعد المتحف المصري الكبير أحد أبرز المشروعات الثقافية والسياحية في مصر، ويضم مجموعة ضخمة من الآثار المصرية، إلى جانب مقتنيات مميزة تعكس تاريخ الحضارة المصرية القديمة.

ويترقب المتحف إقبالا كبيرا من الزائرين والسائحين، لما يمثله من أهمية باعتباره أحد أبرز الوجهات السياحية والثقافية في مصر.