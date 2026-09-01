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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رفع مستوى التهديد البحري إلى «شديد جدًا» في الشرق الأوسط

مضيق هرمز
مضيق هرمز
أمنية رشاد الجلوي

أعلن مركز المعلومات البحري المشترك التابع لمركز عمليات التجارة البحرية البريطاني رفع مستوى التهديد على أمن الملاحة البحرية في منطقة الشرق الأوسط إلى درجة «شديد جدًا»، في ظل استمرار التصعيد العسكري والتوترات الأمنية في المنطقة.

وأوضح المركز، في بيان صدر اليوم الثلاثاء، أن التقييم يغطي الفترة من 1 مارس حتى 1 سبتمبر 2026، مشيرًا إلى استمرار تسجيل حوادث أمنية تستهدف السفن التجارية وناقلات النفط في عدد من الممرات البحرية الحيوية.

حادثان بحريان خلال يوم واحد

وبحسب البيان، شهد 30 أغسطس تسجيل حادثين بحريين، أحدهما يتعلق بالناقلة «برقان» التي أصدرت تحذيرات وبلاغات أمنية متكررة أثناء عبورها مضيق باب المندب.

كما تعرضت ناقلة النفط «سينغال بروسبيريتي» لهجوم مباشر أثناء عبورها أحد الممرات البحرية، تمثل في سقوط مقذوفات أو تحليق طائرات مسيرة بالقرب من هيكل السفينة والجسر القيادي.

وأشار المركز إلى أن تكرار مثل هذه الحوادث يعكس ارتفاع مستوى المخاطر التي تواجه حركة الملاحة التجارية في المنطقة، ويدفع شركات الشحن والسفن التجارية إلى تشديد الإجراءات الأمنية والاحترازية خلال عبورها الممرات البحرية الاستراتيجية، وعلى رأسها مضيق هرمز وباب المندب.

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار التوترات المرتبطة بالحرب بين إيران والولايات المتحدة، وما ترتب عليها من مخاطر متزايدة على حركة الملاحة وإمدادات الطاقة في المنطقة.

مركز عمليات التجارة البحرية البريطاني أمن الملاحة البحرية منطقة الشرق الأوسط حركة الملاحة التجارية ناقلة النفط «سينغال بروسبيريتي» مضيق هرمز مضيق باب المندب

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