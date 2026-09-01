رسالة مؤثرة من رونالدو لـ ميسي عقب إعلانه الاعتزال الدولي

وجه كريستيانو رونالدو نجم النصر رساله لليونيل ميسي نجم انتر ميامي والارجنتين عقب اعلانه اعتزاله الدولي

وكتب رونالدو تعليقا علي منشور ميسي بالاعتزال :"

“ليو…

تقاسمنا الملاعب لأكثر من 15 عامًا. قاتلنا، تنافسنا، ودفع كلٌ منا الآخر للوصول إلى أماكن لم يصل إليها أحد.

كانت المنافسة بيننا حقيقية… لكن الاحترام كان أكبر.

ما قدمته لكرة القدم، وللأرجنتين، ولكل طفل حلم يومًا بارتداء هذا القميص، سيبقى خالدًا. سأظل دائمًا معجبًا بك.

لقد ألهمت الملايين… وألهمتني أنا أيضًا.

أعلم أن هذا الفصل مؤلم، لكنك تغادر بعدما قدمت كل ما لديك. لم يعد هناك شيء آخر لتقدمه.

استرح الآن يا أخي… لقد استحققت ذلك.”