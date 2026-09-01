رسميًا.. طرابزون سبور يعين حسين تشيمشير خلفًا لفاتح تيكي

أعلن نادي طرابزون سبور التركي تعيين حسين تشيمشير مديرًا فنيًا للفريق، خلفًا لفاتح تيكي، الذي رحل عن القيادة الفنية بعد الاتفاق مع إدارة النادي على إنهاء التعاقد بالتراضي.

ويعود تشيمشير إلى القيادة الفنية لطرابزون سبور، بعدما سبق له تدريب الفريق في عام 2020، كما عمل ضمن الجهاز الفني للنادي في فترات سابقة.

وجاء تعيين تشيمشير بعد رحيل فاتح تيكي، الذي قاد طرابزون سبور لنحو 18 شهرًا، ونجح خلالها في التتويج بكأس تركيا، قبل أن يرحل عقب تراجع النتائج والخروج من منافسات الدوري الأوروبي، ثم الخسارة أمام أميد سبور في الدوري التركي.

ويضم طرابزون سبور بين صفوفه النجم المصري محمد صلاح، الذي يستعد لمواصلة مشواره مع الفريق تحت قيادة المدرب الجديد خلال الفترة المقبلة.