مريضة نفسيا.. الداخلية تكشف تفاصيل استغاثة فتاة من والدها وشقيقها بالبحيرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن إستغاثة القائمة على النشر من والدها وشقيقها بالبحيرة.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد القائمة على النشر (مقيمة بدائرة مركز شرطة إيتاى البارود) وبسؤالها قررت بحدوث مشادة كلامية بينها وشقيقها بسبب أولوية تناول بعض الأطعمة بالمنزل قامت على إثرها بنشر المنشور محل الرصد ونفت تعرضها للإيذاء، وبإستدعاء والدها وشقيقها (مدرس ، عامل - مقيمين بدائرة المركز) وبسؤالهما قرر والدها أن نجلته تعانى من إضطرابات نفسية وقدم ما يفيد ذلك وأنها تعالج منذ فترة لدى أحد الأطباء.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وأخذ التعهد اللازم على أهليتها بحسن رعايتها.









