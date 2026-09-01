الإسماعيلية تبدأ مرحلة جديدة في التعامل مع الكلاب الحرة | صور

في إطار توجيهات اللواء أ.ح نبيل السيد حسب الله، محافظ الإسماعيلية، بتطوير آليات التعامل مع ظاهرة الكلاب الحرة، والعمل على إيجاد حلول علمية وإنسانية ومستدامة تراعي سلامة المواطنين ومعايير الرفق بالحيوان، تواصل محافظة الإسماعيلية جهودها لتطبيق منظومة متكاملة للتعامل مع الكلاب الحرة، بالتنسيق مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديرية الطب البيطري.

وفي خطوة جديدة نحو التعامل مع هذا الملف بصورة علمية ومنظمة، أعلن محافظ الإسماعيلية عن بدء حملة تحصين الكلاب الحرة غدًا الأربعاء بالتزامن مع التشغيل التجريبي لشيلتر الكلاب الرئيسي بمدينة الإسماعيلية، أول مأوى رسمي لإيواء الكلاب الحرة، بما يتيح توفير الرعاية البيطرية اللازمة للحالات التي يتم التعامل معها ميدانيًا، إلى جانب التطعيم والتعقيم والإيواء المؤقت، وفقًا للضوابط والإجراءات البيطرية المعتمدة.

وتقوم المنظومة على استقبال الكلاب الحرة التي يتم التعامل معها ميدانيًا، ونقلها بصورة آمنة إلى الشلتر، حيث تخضع للفحص البيطري وإجراء الفحوصات اللازمة وتقييم حالتها الصحية، مع الفصل بين الحالات وفقًا لطبيعتها، وتخصيص أماكن للكلاب السليمة وأخرى للحالات المرضية التي تحتاج إلى العزل وتلقي العلاج والرعاية البيطرية.

كما تتضمن الإجراءات تقديم التطعيمات والتحصينات اللازمة، وإجراء عمليات التعقيم للحد من معدلات التكاثر والسيطرة التدريجية على أعداد الكلاب الحرة، بما يسهم في التعامل مع الظاهرة بصورة آمنة ومنظمة، وتحقيق التوازن بين الحفاظ على سلامة المواطنين وتطبيق معايير الرفق بالحيوان.

ويبلغ متوسط مدة بقاء الكلب داخل المأوى نحو 3 أيام، مع إمكانية زيادة هذه المدة وفقًا لحالته الصحية، تمهيدًا لتقديم العلاج والرعاية البيطرية اللازمة، واستكمال الإجراءات الطبية المطلوبة قبل اتخاذ القرار المناسب بشأن كل حالة.

ويقع مأوى الكلاب (الشيلتر) بشارع أم كلثوم بمنطقة نفيشة، أمام منزل المشاه، على مساحة تبلغ نحو ١٠٦٠ متر مربع، وتشمل حجرات مخصصة للذكور، وأخرى للإناث، بالإضافة إلى حجرات مخصصة لعزل الكلاب، بما يضمن توفير التهوية المناسبة.

ويضم المأوى أماكن مخصصة لكل كلب، مع توفير منظومة متكاملة من النظافة والتغذية والتهوية والرعاية البيطرية والكشف الطبي والحراسة، بما يضمن توفير بيئة مناسبة وآمنة خلال فترة الإيواء المؤقت.

وتتضمن المنظومة كذلك وضع علامة مميزة على الكلاب التي خضعت للفحص والتطعيم والتعقيم، بما يسهل التعرف عليها ومتابعتها، ويحد من إعادة التعامل معها باعتبارها حالات لم تخضع للإجراءات البيطرية.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار تطبيق سياسة الدولة للتعامل مع الكلاب الحرة، والتي تعتمد على منظومة متكاملة تبدأ بالإمساك الامن ثم الفحص والتحصين والتعقيم وتوفير الرعاية والإيواء المؤقت ثم إرجاع الحالات إلى بيئتها.

و جارِ الانتهاء من تجهيز عدد أربعة شلاتر إضافية بمراكز محافظة الإسماعيلية

شيلتر التل الكبير: الأكبر مساحةً بـ ١٥٠٠ متر مربع.

شيلتر فايد: على مساحة ١٠٠٠ متر مربع

شيلتر القصاصين: يُقام على مساحة ٦٠٠ متر مربع،

شيلتر القنطرة شرق: على مساحة ٦٠٠ متر مربع