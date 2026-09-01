في رسالة تلاها ضياء رشوان.. الرئيس السيسي يرحب بـ «شي جين بينج» في احتفالية تأسيس العلاقات المصرية الصينية

وجه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رسالة ترحيبية إلى فعالية الاحتفال بمرور ٧٠ عاماً على العلاقات المصرية - الصينية، والتي تم تنظيمها اليوم الثلاثاء الموافق الأول من سبتمبر بالقاهرة بالمشاركة بين وزارة الدولة للإعلام ومجموعة الصين للإعلام.

في رسالة تلاها الكاتب الصحفي ضياء رشوان

وعبر السيد الرئيس في الرسالة التي تلاها الكاتب الصحفي ضياء رشوان وزير الدولة للإعلام في بداية الاحتفالية عن ترحيبه بالرئيس الصيني شي جين بينج الذى يحل ضيفاً عزيزاً على ضفاف النيل وصديقاً كريماً للشعب المصري الذي يُكن كل المحبة والود للشعب الصيني.

وفيما يلى نص رسالة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.