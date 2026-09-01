سيراميكا كليوباترا يحذر من تجدد أزمة علي ماهر ومحمود بسيوني قبل مواجهة مودرن

أبدى نادي سيراميكا كليوباترا تحفظه على قرار لجنة الحكام بتعيين محمود بسيوني لإدارة مباراة الفريق أمام مودرن سبورت، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال مصدر مسؤول بالنادي إن إعادة تعيين محمود بسيوني لإدارة مباراة لسيراميكا أمام مودرن سبورت تثير علامات استفهام، خاصة في ظل استمرار آثار الأزمة السابقة التي جمعت الحكم بعلي ماهر المدير الفني للفريق.

وأوضح المصدر أن النادي كان يرى إمكانية تفادي أي مواجهة مبكرة بين الطرفين، لحين تهدئة الأجواء، مؤكدًا أن قرار لجنة الاستئناف بتخفيف عقوبة علي ماهر من 4 مباريات إلى مباراتين جاء بعد الاطلاع على دفوع النادي.

وأضاف أن غياب علي ماهر عن مباراتي الزمالك والقناة أثر سلبًا على اللاعبين، وكان أحد أسباب خسارة الفريق للمباراتين، قبل أن يعود المدير الفني لقيادة الفريق أمام الاتحاد السكندري وينجح في تحقيق الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وشدد المصدر على أن سيراميكا كليوباترا لا يعترض على التحكيم، لكنه يرى أن تعيين محمود بسيوني في ظل الظروف الحالية كان من الممكن تفاديه، خاصة مع وجود عدد كبير من حكام النخبة، لتجنب أي احتكاك قد يؤدي إلى أزمة جديدة خلال مواجهة مودرن سبورت.